Jing-A Brewing Co. fête son dixième anniversaire à la recherche de la Lao Beijing

PÉKIN, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Jing-A Brewing Co. fête dix années d'expérimentation des saveurs, de dépassement des limites de la bière artisanale chinoise, de collaboration avec des artistes et de musiciens locaux et de festivités avec nos amateurs à Pékin et dans le monde entier. La célébration se fait à la manière de Jing-A : on relate une histoire pékinoise ancestrale (mais aussi récente que nous), on brasse une nouvelle bière originale et on invite des amis à se joindre à la fête.

Une bière née il y a 10 ans

Après 10 ans, parviendra-t-on (enfin) à fabriquer une bière Lao Beijing qui illustre la ville que l'on aime ? La bière de notre dixième anniversaire, un barley wine « néolithique », illustre avec ironie l'histoire et les particularités locales de Pékin.

Inspirée du régime alimentaire de l'homme de Pékin, le plus ancien habitant de la région de Pékin, la bière de notre dixième anniversaire est présentée dans une vidéo amusante, de style documentaire, publiée à l'occasion de l'anniversaire.

La bière Lao Beijing Neolithic Barleywine est uniquement disponible en bouteilles de 750 ml. Il en existe 1 000 exemplaires. Chaque bouteille porte l'illustration du dixième anniversaire réalisée par l'artiste Luke Ramsey, un hommage unique et ludique à l'histoire de Jing-A, qui représente l'équipe, les bières et leurs ingrédients, les événements communautaires et la ville de Pékin.

Ticket à gratter

La plupart de ces bouteilles ont été réservées comme grands prix de la campagne d'anniversaire du ticket d'or. Entre le 27 juillet et le 12 août, chaque achat effectué dans notre bar et dans le cadre du Mini-Programme de Jing-A donne droit à un ticket à gratter. Ces tickets permettent de gagner des produits dérivés du dixième anniversaire, ainsi que la très convoitée Lao Beijing Neolithic Barleywine.

Ceux qui ne souhaitent pas tenter leur chance pourront se procurer l'une des 100 bouteilles disponibles dans notre bar Xingfucun pendant seulement une journée lors de la fête du dixième anniversaire, le 6 août prochain. Chaque bouteille coûte 888 renminbis et la vente est limitée à deux bouteilles par personne.

La fête de la décennie

Le samedi 6 août, le Jing-A Brewpub Xingfucun accueillera la fête de la décennie. Alex et Kris, les fondateurs de l'entreprise, sabreront le champagne (IPA) et des DJ seront aux platines toute la nuit.

SOURCE Jing-A Brewing Co.