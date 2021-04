Jio Haptik s'associe à iSON Xperiences pour permettre aux entreprises d'Afrique de bénéficier d'un service client basé sur l'intelligence artificielle

Aakrit Vaish, PDG et cofondateur de Haptik, a déclaré : « Notre alliance avec iSON nous permet de fournir aux entreprises d'Afrique et du Moyen-Orient un service client hautement automatisé, rationalisé et rentable grâce à l'IA conversationnelle. Les entreprises de l'écosystème iSON peuvent moderniser les opérations de leur centre d'appels grâce à la solution cognitive NLU de Haptik, formée sur plus de 3 milliards d'interactions. La vaste expertise d'ISON en matière de services de gestion informatique et d'expérience client ouvre la voie à de nombreux types d'utilisation que nous sommes impatients d'explorer ensemble dans le cadre de notre plan global d'expansion en Afrique. »

S'exprimant à cette occasion, M. Parvin Kumar, PDG mondial d'iSON, a déclaré : « S'associer à Haptik est un début, rester ensemble est un progrès, et collaborer ensemble sera un succès. » En outre, il a ajouté que le partenariat avec Haptik permettra à nos entreprises de devenir des entités de BPO hautement automatisées et numériques. De plus, le fait de s'associer avec Haptik nous permettra d'améliorer l'expérience de nos clients grâce à ses assistants virtuels intelligents, générant un retour sur investissement à chaque étape du processus. Ce partenariat permettra à l'équipe de Haptik d'avoir accès au marché émergent qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ensemble, nous atteignons notre objectif qui est d'assurer une excellente expérience client, car c'est pour cela que nous nous battons ! »

À propos de Haptik

Haptik est l'une des plus grandes entreprises d'IA conversationnelle au monde, ayant atteint plus de 100 millions d'appareils et traité plus de 3 milliards de conversations. Une partie du conglomérat Internet de Jio s'élevant à $65 milliards de dollars est soutenue par Google et Facebook. Haptik permet aux entreprises, notamment des sociétés du Fortune 500, d'améliorer la communication avec les clients tout en réduisant les coûts et en augmentant les ventes. ( www.haptik.ai )

À propos d'iSON

iSON Xperiences est un acteur mondial de la gestion de l'expérience client. Présente dans 16 pays (Afrique et Inde) par l'intermédiaire de 36 centres de livraison, elle gère quelques-unes des marques les plus renommées au monde. iSON associe les efforts humains à la technologie pour offrir un service client exceptionnel et compte sur un effectif composé de plus de 14 000 personnes. Consultez le site www.isonxperiences.com pour plus de détails.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1483549/Haptik_iSON_Partnership.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1317248/Haptik_Logo.jpg

SOURCE Haptik