Jiujiang passa a ser um destino turístico de nível mundial

JIUJIANG, China, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- "Para construir um destino turístico de nível mundial, o foco deve estar na construção de inovação de operação de nível mundial, transmissão de marca, qualidade de serviço e sistema de gerenciamento do destino," Li Xinjian, diretor interino do Capital Culture and Travel Development Institute of Beijing International Studies University, afirmou em um simpósio em 29 de março.

O simpósio, realizado em Jiujiang, na província de Jiangxi, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jiujiang, com dezenas de especialistas em turismo, representantes das indústrias e instituições governamentais, teve como objetivo promover a reputação da cidade como um destino turístico de nível mundial.

A Montanha Lushan, famosa por sua história e mais de 600 casas com estilo vasto de construção, há muito tempo se tornou a atração de Jiujiang. No entanto, com as agências de viagens da China e provedores de serviços de turismo on-line programados para fornecer excursões em grupo para turistas estrangeiros a partir de 31 de março, Jiujiang está ansiosa para exibir suas outras atrações para o mundo.

"Com recursos turísticos superiores e infraestrutura bem estabelecida, Jiujiang está determinada a mostrar seu encanto para o mundo. A qualidade do serviço será aprimorada, convenções internacionais e jogos esportivos serão realizados e a marca será apresentada internacionalmente em um futuro próximo", disse Du Shaohua, vice-prefeito de Jiujiang.

Várias atividades destinadas a atrair turistas estrangeiros foram realizadas em Jiujiang durante os últimos meses, como o Romance Movie Festival of Lushan. "Além de realizar os eventos internacionais, o desenvolvimento de marcas turísticas mundialmente famosas, a construção de edifícios públicos simbólicos e a melhoria da infraestrutura atual também podem ser agregados", afirmou Zeng Bowei, diretor da China Tourism Economy e do Policy Research Center of Beijing Union University.

Embora uma série de destinos turísticos internacionais esteja se formulando na China com o progresso da economia, a inovação deve ser destacada no desenvolvimento do turismo local, enfatizou a Jin Zhun, secretário-geral da Travel Research Center of Chinese Academy of Social Sciences, que sugeriu que o Frisbee, os acampamentos e muitas outras atividades apreciadas pela Generation de jovens poderiam ser introduzidas aos recursos turísticos atuais.

"Boas histórias com pontos de vista e toque pessoais podem ser a melhor atração para os jovens viajantes", disse Wang Yu, vice-diretor da National Broadcasting Innovation Research Center of Communication University da China, que incentivou as instituições e indivíduos da Jiujiang a postar vídeos curtos nas redes sociais mostrando a cidade.

FONTE Jiujiang Municipal Bureau of Culture and Tourism

SOURCE Jiujiang Municipal Bureau of Culture and Tourism