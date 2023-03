JIVF wählt OpenWay, um ein führendes Konsumfinanzierungsunternehmen in Vietnam zu werden

JACCS International Vietnam Finance Company Ltd. (JIVF) ist ein japanisches Konsumfinanzierungsunternehmen in Vietnam , das auf dem vietnamesischen Markt Kreditkarten anbietet. Das Unternehmen hat sich für die Way4-Zahlungssoftwarelösung von OpenWay entschieden, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Anbieter auf dem vietnamesischen Markt für Verbraucherkredite zu werden, der attraktive Kreditprogramme in Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Marken anbietet.

Die Umstellung des JIVF auf Way4 wird voraussichtlich in einigen Monaten abgeschlossen sein. Way4 wird JIVF dabei unterstützen, Kreditkartenprodukte für Privat- und Firmenkunden sowie BNPL-Dienstleistungen anzubieten, eine digitale Geldbörse zu lancieren und ein besseres digitales Kundenerlebnis im Bereich der Verbraucherfinanzierung in Vietnam zu gewährleisten, und zwar in einem beschleunigten Zeitrahmen.

JACCS & OpenWay signing ceremony of cooperation. Implementation of the Card system Way4 Translations not required for approval.

JIVF vertraut auf die Partnerschaft mit OpenWay, da das Unternehmen weltweit und in der Region Asien führend ist und über große Erfahrung verfügt, und verlässt sich auf Way4, die beste Softwarelösung für digitale Zahlungen von OpenWay. Zu den erfolgreichen Projekten von OpenWay in Asien gehören eine BNPL-Lösung mit LOTTE Finance, Timo, eine API-basierte digitale Bank, die in nur vier Monaten in der AWS-Cloud eingeführt wurde, und SmartPay, eine erfolgreiche Geldbörse für finanzielle Inklusion mit über 650.000 Händlern und 40 Millionen Nutzern. Als modulare und hochgradig konfigurierbare Plattform ermöglicht Way4 seinen Kunden den Aufbau hoch personalisierter Kreditprodukte mit flexibler Implementierung: vor Ort, in der Cloud oder als dediziertes SaaS. Die Way4-Zahlungssoftware wird weltweit eingesetzt und kann auf den wichtigsten Cloud-Plattformen implementiert werden: AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud (OCI), und andere, auch in privaten Clouds. Die Way4-Plattform für JIVF ist die erste OpenWay-Installation in der Oracle Cloud in Südostasien.

Way4 ist eine End-to-End-Lösung mit einzigartigem Online-Core, Konto- und Ereignisverwaltung, dynamischer Preisgestaltung, automatisierten Workflows, Kartenausgabe und Wallet-Management, Händlermanagement, Omni-Channel, Autorisierung und Abwicklung, modernen APIs und IPS-Schnittstellen. Damit kann JIVF den gesamten Lebenszyklus seiner Zahlungsprodukte verwalten und seinen Kunden ein hervorragendes Online-Erlebnis bieten. OpenWay bietet JIVF verschiedene Optionen zur Optimierung der Betriebskosten, einschließlich Managed Services und End-to-End-Technik für JIVF. Die agilen Teams beider Unternehmen arbeiten eng zusammen, um wettbewerbsfähige Produkte und Co-Branding-Kreditprogramme mit personalisierten Prämien und Ratenzahlungen zu entwickeln. Mit der Way4-Plattform kann das JIVF-Team schnell innovative Kartenprodukte auf den Markt bringen, neue Partnerschaftskampagnen entwickeln und auf die wachsende Nachfrage nach Verbraucherkrediten reagieren.

Herr Taniguchi Noboru, Generaldirektor, JIVF:

„Wir sind der Meinung, dass wir mit vertrauenswürdigen Marktführern zusammenarbeiten müssen, wenn wir auf einem neuen Markt führend werden und unsere Führungsposition behalten wollen. Wir haben uns für OpenWay entschieden, weil für uns die hohe Qualität der Way4-Plattform, die schnelle Markteinführung, die erfolgreiche Erfahrung mit OpenWay auf globaler und lokaler Ebene, der ausgezeichnete Kundenservice und die hohe betriebliche Effizienz entscheidend waren. Darüber hinaus verfügt das OpenWay-Team über fundierte technologische Kenntnisse und fortschrittliche Expertise, die uns dabei helfen werden, unser Kreditfinanzierungsgeschäft auszubauen und die hohe Nachfrage unserer Kunden in Vietnam nach Kreditprodukten zu befriedigen."

Herr Nguyen Manh Ha, Generaldirektor, OpenWay Vietnam:

„Verbraucherkredite haben in der asiatischen Region ein starkes Wachstum verzeichnet und die Aufgabe von OpenWay besteht darin, Finanzinstituten und Fintechs bei den besten Zahlungslösungen zu helfen, um differenzierte wettbewerbsfähige Produkte zu kreieren. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit JIVF und haben uns voll und ganz verpflichtet, erstklassige Zahlungstechnologien bereitzustellen und zu den strategischen Zielen des Unternehmens beizutragen. Die Führungsrolle, die OpenWay weltweit und in Vietnam seit über 15 Jahren innehat, hilft uns, die hohen Standards der JIVF zu erfüllen und sicherzustellen, dass die JIVF bei der Verwirklichung ihrer Ziele die beste Unterstützung erhält."

Informationen zu JACCS

JACCS (Japan Consumer Credit Service) wurde am 29. Juni 1954 in Hakodate, Japan, gegründet. Die Hauptgeschäftsfelder von JACCS sind das Kreditgeschäft, das Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsgeschäft, das Finanzierungsgeschäft und das Überseegeschäft.

Im Überseegeschäft trat JACCS im Juni 2010 in Vietnam als JACCS International Vietnam Finance Company Limited (JIVF) auf, eine nach vietnamesischem Recht ordnungsgemäß gegründete und bestehende Gesellschaft mit Hauptsitz in 15th Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam. JIVF nutzte seine Position als japanisches Unternehmen, um sein Netz von Mitgliedsgeschäften zu stärken, das sich auf die Händler japanischer Motorradhersteller konzentriert. JIVF hat seine Tätigkeit auf die Finanzierung von Kraftfahrzeugen und Haushaltsgeräten sowie auf Kreditkarten, Kartendarlehen und andere Verbraucherkredite ausgeweitet und trägt damit zum wirtschaftlichen Fortschritt Vietnams bei. JIVF hat es sich zum Ziel gesetzt, Kundenkredite für Ratenkäufe mit vertrauenswürdigen Dienstleistungen und einem Netzwerk von Mitgliedsgeschäften bereitzustellen, mit dem Ziel, die Kunden schnell, kostengünstig und höflich zu bedienen.

Informationen zu OpenWay

OpenWay ist der einzige Best-in-Class-Anbieter von Softwarelösungen für den digitalen Zahlungsverkehr und der beste Anbieter von Cloud-Zahlungssystemen, bewertet von Gartner, Omdia, Aite und PayTech. Seine Way4-Plattform wird von Tier-1- und Tier-2-Banken und -Verarbeitern sowie von aufstrebenden Fintech-Startups genutzt. Dazu gehören Nexi, Worldline, Finaro, Payoneer und andere führende Zahlungsanbieter weltweit. Die Innovationen von Way4 unterstützen die Ausgabe von Karten, A2A-Zahlungen, E-Commerce und POS-Acquiring, digitale Geldbörsen und die Vermittlung von Zahlungen.

