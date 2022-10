JKN Global Group adquire a Organização Miss Universo da IMG

A transação ampliará o portfólio de propriedades de difusão e entretenimento da JKN Global Group ("JKN") para se transformar em uma potência omnicanal líder mundial.

A aquisição buscará aproveitar o legado de mais de 70 anos da Organização Miss Universo , incluindo um maior investimento em oportunidade de licenciamento e merchandising.

BANGKOK, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A JKN, um conglomerado de mídia e conteúdos de propriedade tailandesa, anunciou hoje a aquisição da Organização Miss Universo da IMG.

A Organização Miss Universo é uma organização internacional e inclusiva que celebra as mulheres de todas as origens, culturas e tradições, e existe para defender um futuro forjado por mulheres e bom para todos. Com 71 anos, o MISS UNIVERSE® é um dos concursos mais antigos e assistidos do mundo, transmitido em 165 países em todo o mundo e visto por mais de meio bilhão de pessoas anualmente.

Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO of JKN Global Group, and the first woman owner of The Miss Universe Organization

Dirigida pela CEO Amy Emmerich e pela presidente Paula Shugart, a Organização Miss Universo oferece uma plataforma global para que mais de dez mil mulheres anualmente possam influir em mudanças positivas por meio de atividades pessoais, profissionais e filantrópicas em todo o mundo. O anúncio de hoje, juntamente com as recentes mudanças das regras para criar maior elegibilidade das concorrentes, impulsiona ainda mais o compromisso da Organização com a inclusão, e a CEO do JKN Global Group, Anne Jakapong Jakrajutatip, se torna a primeira mulher proprietária da Organização Miss Universo. A transição amplia o portfólio de propriedades globais de difusão e mídia da JKN através de produtos de entretenimento e de consumo. A aquisição da JKN se baseará na forte marca e visão da Organização Miss Universo, desenvolvendo uma proposta integrada e convincente com novas oportunidades para expandir os negócios em mercados chave e inexplorados, incluindo a Ásia.

Durante o anúncio, a JKN compartilhou seus planos para gerar valor adicional com base na força natural da marca Miss Universo, incluindo a próxima estreia do MU Lifestyle: um novo braço de licenciamento e merchandising da Organização Miss Universo que aproveitará a força da marca Miss Universo e o portfólio do estilo de vida da JKN para criar uma nova gama de artigos, além de entretenimento e diversas oportunidades de negócios que refletem a força da marca.

Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO do JKN Global Group, disse: "Sentimo-nos incrivelmente honrados em adquirir a Organização Miss Universo e trabalhar com sua equipe de liderança visionária. O alcance global da Organização, suas relações com com parceiros e marcas globais e sua riqueza de conteúdo, licenças e oportunidades de comercialização fazem com que esta seja uma adição forte e estratégica para o nosso portfólio. Buscamos não apenas continuar seu legado de oferecer uma plataforma para indivíduos apaixonados de diversas origens, culturas e tradições, mas também evoluir a marca para a próxima geração."

Amy Emmerich, CEO e Paula Shugart, presidente da Organização Miss Universo, comentaram: "Estamos entusiasmadas em continuar a evolução da Organização Miss Universo com a JKN. Nossas relações com parceiros e marcas globais nunca foram tão fortes; e nossa abordagem progressiva continua a nos posicionar na vanguarda de nosso setor. Gostaríamos de agradecer à IMG por nos fornecer uma base para concretizar nossas aspirações para a marca."

FONTE JKN Global Group

