João Rock anuncia data da edição 2020

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Com game no filtro do Instagram, o Festival João Rock revelou de maneira inusitada a data da 19ª edição: dia 06 de junho. O evento acontece em Ribeirão Preto.

No filtro interativo, o usuário tem que "matar moscas" para aparecer a data, uma alusão ao slogan de vendas do João Rock que é "não mosca" – um conselho para o público não deixar para a última hora a compra do ingresso – que tem esgotado nos últimos seis anos antecipadamente. A ferramenta também contemplará o fã que matar as mosquinhas mais rápido com um par de convites.

Mais de 60 mil pessoas são esperadas no Festival que anualmente promove uma maratona musical non stop, com mais de 20 atrações em um único dia.

O João Rock se consagrou como um festival genuinamente brasileiro, que sempre recebeu grandes nomes do rock nacional e seus subgêneros em um único dia, em uma maratona musical non stop. Desde 2014, o evento esgota seus convites cerca de 30 dias antes de sua realização.

Em 2019, aproximadamente 65 mil pessoas assistiram a mais de 20 bandas se apresentando simultaneamente em quatro espaços e palcos distintos.

Além de música, o Festival também é um espaço para diferentes manifestações artísticas, esportes radicais e ações interativas com o público.

