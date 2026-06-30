Para desarrollar la capacidad de producción comercial, promover la excelencia en la fabricación y prepararse para la ampliación de la producción de taxis aéreos eléctricos

SANTA CRUZ, California, y TOYOTA CITY, Japón, 30 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Joby Aviation, Inc. (NYSE: JOBY) y Toyota Motor Corporation anunciaron la fase inicial de su alianza estratégica de fabricación mediante la creación de una empresa conjunta para concretar la movilidad aérea. Esta iniciativa combinará el trabajo innovador de Joby en el ámbito de la aviación eléctrica con la experiencia mundialmente reconocida de Toyota en sistemas de producción y excelencia operativa.

Joby Aviation y Toyota Motor Corporation inauguran la fase inicial de una alianza estratégica de fabricación para concretar la movilidad aérea para todos

En un principio, la alianza estratégica se centrará en sentar las bases para la producción comercial y en promover la excelencia en la fabricación, con especial énfasis en seguir mejorando la productividad, la calidad y los costos. En el futuro, también apoyará la expansión de la capacidad de producción de Joby para respaldar la certificación de aeronaves y satisfacer la demanda creciente proyectada de sus aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL).

"Toyota ha acompañado a Joby por casi una década, brindándonos orientación y apoyo inestimables mientras sentábamos las bases para la fabricación de nuestras aeronaves", afirmó JoeBen Bevirt, fundador y director ejecutivo de Joby Aviation. "El anuncio de hoy da testimonio de la solidez de nuestra relación y nuestra confianza compartida en la oportunidad que tenemos por delante. En conjunto, compartimos la visión de convertir la movilidad aérea en una realidad cotidiana y esperamos cumplir esa promesa".

Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation, comentó: "Desde nuestra fundación, nos hemos guiado por la filosofía de brindar movilidad para todos. Con el paso del tiempo, hemos seguido ampliando el significado de la movilidad. Consideramos que la movilidad aérea es una extensión natural de esa filosofía —del suelo al cielo— y una forma de aportar un nuevo valor a la vida de las personas y a la sociedad. Para nosotros, es realmente importante asumir este reto junto con Joby, un socio que comparte la misma visión. Creemos que esta relación consolidada es un paso importante hacia la materialización de la sociedad de la movilidad del futuro".

De ahora en adelante, ambas empresas seguirán colaborando estrechamente a través de esta empresa conjunta, aprovechando sus respectivas fortalezas para llevar la movilidad aérea a la sociedad en una escala más amplia.

Acerca de Joby Aviation

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) es una empresa de transporte con sede en California que desarrolla taxis aéreos de despegue y aterrizaje verticales, completamente eléctricos. Joby pretende operar su servicio de taxis aéreos, rápido, silencioso y cómodo, en ciudades de todo el mundo como vender sus aeronaves a otros operadores y socios. Para obtener más información, visite www.jobyaviation.com.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de América del Norte durante casi 70 años y está comprometida con la promoción de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" a efectos de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran a hechos históricos deben considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a los objetivos y los beneficios esperados de la alianza estratégica de fabricación. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos, incluidos los riesgos relacionados con la capacidad de las partes para negociar y formalizar los acuerdos adicionales relacionados con la alianza estratégica de fabricación en términos aceptables, o incluso para hacerlo en absoluto; retrasos en las certificaciones normativas y los plazos; cambios en las condiciones del mercado; y otros riesgos descritos en los documentos presentados por Joby ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las empresas no asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento, salvo que la legislación aplicable así lo exija.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Joby Aviation

Inversionistas:

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Medios de comunicación:

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Toyota

Medios: Corey Proffitt

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FUENTE Toyota Motor North America