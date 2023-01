JobzMall revela o maior mercado de talentos em vídeo do mundo

ORANGE COUNTY, Califórnia, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A JobzMall, o maior mercado de talentos em vídeo do mundo, anunciou hoje o lançamento global de sua plataforma. A empresa, que opera nos Estados Unidos, agora está disponível para candidatos a emprego e empregadores em todo o mundo.

A plataforma da JobzMall permite que os candidatos a emprego mostrem suas habilidades e experiências por vídeo, permitindo que os empregadores tenham uma verdadeira noção de quem são e do que podem trazer à mesa. Para os empregadores, a JobzMall oferece acesso a um banco global de talentos - desde cargos de nível básico até cargos executivos - tudo em um só lugar. Além disso, a JobzMall oferece acesso a coaches de carreira e a recursos para ajudá-los a aprimorar suas habilidades, melhorar seus currículos e se preparar para entrevistas.

"Acreditamos que tudo é possível quando talentos e oportunidades se encontram", disse Nathan Candaner, CEO da JobzMall. "Com o lançamento global da JobzMall, estamos tornando essa possibilidade uma realidade para candidatos a emprego e empregadores em todo o mundo".

A missão da empresa é capacitar os candidatos a emprego e conectá-los com as melhores oportunidades e empregadores. A abordagem centrada no ser humano da JobzMall para contratações conecta os empregadores com os candidatos certos, levando a uma melhor correspondência e um resultado mais bem-sucedido. Impulsionada com inteligência artificial avançada, a plataforma conecta os candidatos a emprego mais apropriados para cada vaga de emprego, economizando tempo e recursos no processo de contratação.

"Estamos entusiasmados em levar nossa plataforma a candidatos a emprego e empregadores em todo o mundo", disse Candaner. "Junte-se a nós na JobzMall e vamos mudar a forma como o mundo contrata."

O mercado de talentos em vídeo agora está disponível no site da JobzMall (www.jobzmall.com) e no aplicativo, podendo ser acessado por candidatos a emprego e empregadores em todo o mundo.

Sobre a JobzMall

A JobzMall é o maior mercado de talentos em vídeo do mundo que conecta candidatos a emprego e empregadores. Estamos reconstruindo a forma como o talento encontra o trabalho, tornando esse encontro mais fácil, rápido e mais humano. Nossa missão é capacitar cada indivíduo e organização a buscar seu potencial, oferecendo acesso às ferramentas e recursos necessários para o sucesso.

