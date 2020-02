Joe Nimble lance une nouvelle chaussure de course fonctionnelle en collaboration avec Michelin - Une révolution sur le marché

Conçue selon la philosophie de design toefreedom® et les 40 années d'expérience de Joe Nimble, la chaussure est basée sur le concept biomécanique de Lee Saxby (biomécanicien, entraîneur de course, et créateur de la Functional FootMap), et comporte une semelle extérieure élaborée Michelin assurant une stabilité, une durabilité et une traction optimales pour les courses longue distance sur route.

Durant le symposium sur les chaussures de course Runners World au salon ISPO en janvier, des leaders du secteur ont discuté d'une thèse de Benno Nigg (biomécanicien de course) selon laquelle les concepts d'amortissement existants sont aujourd'hui périmés.

Pendant des années, les chaussures de course traditionnelles ont été vendues en fonction du contrôle du mouvement, qui n'est plus considéré comme facteur le plus important pour éviter les blessures. Le confort est la véritable clé.

Joe Nimble a été à l'écoute des besoins des coureurs et son équipe de développement a travaillé d'arrache-pied pour concevoir une chaussure qui élimine des problèmes courants tels que la fatigue au pied et la douleur au genou.

Sebastian Bär – directeur de Joe Nimble et inventeur du concept de design Functional Footwear, explique, « La forme naturelle du pied est asymétrique, ce qui contraste avec les chaussures de course modernes, qui, historiquement, ont toujours eu une forme symétrique ». Autrement dit, les orteils ne peuvent pas ancrer et stabiliser le pied, cause principale de douleur et de techniques de course inefficaces.

nimbleToes Addict ouvre la voie et est la première chaussure de course de Joe Nimble à offrir les avantages Functional Footwear aux 95 % de coureurs qui touchent le sol en premier avec le talon.

Sebastian a ajouté « Elle est large sur le devant, son empeigne plate supporte et stabilise l'avant-pied, et elle supporte la fonction naturelle du gros orteil. »

Étant donné les avantages confirmés de Joe Nimble toefreedom®, son empeigne anatomiquement correcte et l'absence d'élévation du talon, de pair avec le niveau optimal de protection de la semelle intermédiaire, elle est idéale pour les coureurs amateurs sur route.

Plus de kilomètres, moins de douleur, est le principe fondamental de la marque, et la nimbleToes Addict aide les coureurs à tenir la distance sans sacrifier le confort.

La marque tendance a décidé en toute connaissance de cause de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. « Même durant le développement des chaussures, nous avons compté énormément sur la contribution et le feedback des utilisateurs. Ils nous ont fourni de précieux renseignements pour faire de la nimbleToes Addict ce qu'elle est aujourd'hui –la chaussure de course parfaite », explique Sebastian. « Il est logique que nous donnions à ces initiateurs un accès prioritaire à ce qu'ils ont contribué à développer. »

Pour l'instant, la nimbleToes Addict est seulement disponible en blanc et gris via la campagne de financement participatif Indiegogo. Les 300 premières paires peuvent être réservées au tarif préférentiel réduit.

Notes pour les rédacteurs :

La marque de chaussure allemande Joe Nimble est devenue la maîtresse de Functional Footwear. La marque a construit ses bases grâce à un groupe d'experts dont les connaissances ont été acquises de première main dans certains des évènements d'endurance les plus durs.

En développant Toefreedom®, Joe Nimble est à l'avant-garde d'une révolution sur le marché de la chaussure. Avec le mantra « Plus de kilomètres, moins de douleur », les produits Joe Nimble aident les coureurs à atteindre une performance optimale tout en réduisant la douleur.

