Jogo P2E fácil, Coin Grid, é incorporado à plataforma de NFT fácil da SKY Play

SEUL, Coreia do Sul, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 14 de abril de 2022, a SKY Technology Co., LTD anunciou que a SKY Entertainment Corp incorporará o "Coin Grid" à SKY Play, a plataforma de negociação fácil de NFTs desenvolvida pela SKY Technology.

A SKY Entertainment fez conquistas marcantes com a publicação e operação de jogos móveis coreanos e chineses, como "Love & Producer" e "Summer Code". A empresa desenvolverá e prestará assistência ao eP2E (fácil jogar para ganhar) para o jogo "Coin Grid" na SKY Play.

O "Coin Grid" é um jogo casual para salvar personagens da Antártica em perigo pelo aquecimento global e para viver aventuras juntos. Um jogo fácil para todos se divertirem com os elementos competitivos em tempo real. Este é o primeiro jogo NFT a ser apresentado por Kyung-Min Kim, diretor de desenvolvimento de jogos da SKY Entertainment, que anteriormente atuou como gerente global do "Modoo Marble" da Netmarble, e está aumentando as expectativas entre as comunidades de jogadores de jogos NFT.

A SKY Technology, que recentemente criou uma empresa com sede em Singapura, está preparada para emitir sua própria criptomoeda para negociação nos mercados globais. A empresa também lançará diversos novos conteúdos de estilo de vida por meio da SKY Play.

Sang-Ok Chang, CEO da SKY Technology, disse: "Como este é o primeiro jogo a ser lançado com o lema da plataforma da SKY Play, P2E fácil e NFT fácil, investimos todo o nosso trabalho árduo nisso, o que oferecerá um nível totalmente novo de diversão e conveniência."

Myungja Kwon, CEO da SKY Entertainment, disse: "A SKY Entertainment apresentou jogos únicos e atrativos como uma editora competente. Começando com o Coin Grid, dedicaremos nossos maiores esforços ao desenvolvimento de jogos diversificados e interessantes."

SKY Play

Começando com jogos P2E fáceis, a SKY Play oferecerá uma grande variedade de conteúdos de estilo de vida, incluindo jogos, filmes, esportes, educação e arte, todos fornecidos por meio de uma plataforma de negociação de NFTs simples, otimizada para interface e experiência móvel do usuário. A SKY Play oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e prestadores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

SKY Entertainment

A SKY Entertainment acumulou experiência no setor de serviços de publicação de jogos na Coreia com conteúdos de jogos móveis da China e da Coreia. Com o sucesso da publicação de "Love & Producer" na Coreia, a SKY Entertainment continuou com seu desenvolvimento e serviço com foco no mercado de jogos móveis para o público feminino.

FONTE Sky Technology

