Jogue para ganhar grandes bônus para trading: TMGM, Parceira Oficial do Australian Open, lança jogo de tênis online.

O jogo online oferece uma jogabilidade envolvente e única. Os jogadores navegam por uma quadra de tênis digitalizada com interface de estilo retrô onde eles "sacam" e "rebatem" para ganhar pontos. Os jogadores obtêm mais pontos à medida que "sobem de nível" nos vários níveis de dificuldade do jogo. Os fãs de trading irão notar os personagens, o touro e o urso, dentro do jogo - uma homenagem inteligente ao competitivo mundo do trading. Mais informações sobre o sistema de pontuação e regras do jogo podem ser encontradas em tmgm.tennis.

Embora o jogo ofereça incontáveis horas de entretenimento, os jogadores são motivados a chegar ao topo da tabela de classificação pela chance de ganhar bônus para trading, a serem usados na plataforma TMGM. Os participantes não residentes na Austrália são elegíveis para receber o bônus, sendo US $1.000 para o primeiro colocado do ranking, US $700 para o segundo, US $500 para o terceiro, US $300 para os jogadores da 4ª à 10ª colocação e US $100 do 11ª ao 20ª colocados.

A competição teve início no dia 12 de janeiro de 2021 e encerrará em 14 de fevereiro de 2021. Os vencedores serão selecionados, no dia 15 de fevereiro de 2021 pela TMGM, com base em sua posição no ranking do jogo (e requisitos de qualificação listados nos Termos e Condições).

A TMGM informa que os vencedores serão notificados em até 24 horas após o Encerramento da Competição por telefone e e-mail. Para participar e ser elegível aos prêmios, o competidor deverá atender aos requisitos listados nos Termos e Condições do TMGM Open.

Participar da competição online é fácil: os participantes precisam entrar no jogo, concordar com os Termos e Condições e fornecer informações básicas válidas. Os jogadores são incentivados a jogar continuamente ao longo do próximo mês para melhorar sua pontuação e conseguir uma classificação melhor no ranking.

Confira o TMGM Open e registre-se para uma chance de ganhar em tmgm.tennis. Para obter mais informações sobre os requisitos de elegibilidade, leia os Termos e Condições.

SOBRE a TMGM

A TMGM simplifica a operação direta de CFDs. Construída com tecnologia de ponta, suporte pronto para uso e uma estrutura inovadora, a TMGM facilita a operação de trading nos mercados globais. A plataforma capacita investidores de todos os tipos a assumir o controle total da sua carteira de investimentos, combinando oportunidades lucrativas de trading de CFD's em 7 classes de ativos com acesso a mais de 15.000 produtos. Os investidores escolhem a TMGM pelo ambiente transparente de trading, preços competitivos e execução extremamente rápida. Ao negociar com a TMGM, os traders só precisam se preocupar com as decisões de investimento - a plataforma faz o resto. Para obter mais informações sobre esta confiável provedora de trading de CFD's, visite TMGM.COM

