John Lau onderneemt juridische stappen tegen Heath Zarin, EV Cornerstone

Cargo Services Far East Limited en CS International (Seafreight) Limited spannen rechtszaak aan tegen EV Cargo Global Forwarding GmBH

HONG KONG, 27 juli 2023 /PRNewswire/ -- De heer John Lau Shek Yau ("John Lau of dhr. Lau"), oprichter van Cargo Services Group en JL Enterprises, heeft een geding ingesteld tegen Heath Brian Zarin ("Heath Zarin") en EV Cornerstone Limited na het vooraf indienen van een dagvaarding bij het Hooggerechtshof van Hong Kong op maandag 19 juni.

In de dagvaarding wordt de teruggave gevorderd van de investering van dhr. Lau ten belope van US$ 45.500.000 in EmergeVest Logistics Fund LP ("ELF"), inclusief alle winsten en opbrengsten die aan John Lau moeten worden teruggegeven.

"Ik was de hoofdinvesteerder bij de oprichting door Heath Zarin van EmergeVest in 2013. Zonder mijn hulp en financiële steun was er vandaag geen EmergeVest geweest," aldus dhr. Lau. "Mijn investering was van cruciaal belang bij de oprichting van EmergeVest en vervolgens EV Cargo Holdings Limited ("EV Cargo"), dat actief is in de sector waarin ik de afgelopen 30 jaar carrière heb gemaakt."

Deze ontwikkeling volgt op de aankondiging op 20 februari 2023 van de twee door John Lau opgerichte entiteiten om EV Cargo, een logistiek bedrijf en een portfoliobedrijf van ELF, een fonds dat wordt beheerd door de private equity-onderneming EmergeVest, volledig af te stoten.

De desinvestering was een gevolg van de bedrijfsstrategie van EV Cargo om actief te worden in Groot-China.

"Het is voor mij commercieel gezien niet zinvol om door te gaan met onze investering in EV Cargo, waarvan de strategie concurreert met onze activiteiten in China," aldus dhr. Lau.

De verslechterde relatie tussen John Lau en zijn bedrijf (aan de ene kant) en Heath Zarin en zijn bedrijf (aan de andere kant) is uitgemond in de huidige juridische procedure.

Daarnaast kondigde Cargo Services Group aan dat haar dochterondernemingen Cargo Services Far East Limited en CS International (Seafreight) Limited tegen EV Cargo Global Forwarding GmBH, onderdeel van EV Cargo en EmergeVest (een private equity firma), een klacht indienen wegens onbetaalde facturen voor geleverde diensten.

De tweede dagvaarding, die op dinsdag 4 juli 2023 bij het Hooggerechtshof van Hongkong werd ingediend, vorderde de uitstaande betaling en contractuele rente voor expeditie- en verschepingsdiensten terug voor een bedrag van ongeveer US$1,7 miljoen (gelijk aan ongeveer HK$13,2 miljoen) en kosten.

De dagvaarding die op 19 juni 2023 werd ingediend is zaak nr. HCA 939/2023 en de tweede dagvaarding die op 4 juli 2023 werd ingediend is zaak nr. HCA 1049/2023.

Over John Lau Shek Yau:

John Lau Shek Yau is de oprichter van JL Enterprises Holdings Limited, een toonaangevende family office dat wereldwijd investeert in de logistieke sector. Ook is hij de oprichter van Cargo Services Group, een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen voor de toeleveringsketen en een van de grootste expediteurs. Daarnaast is dhr. Lau sinds kort Executive Chairman van CN Logistics, een dochteronderneming van Cargo Services Group die genoteerd staat op de Hong Kong Stock Exchange.

Over Cargo Services Group:

Cargo Services Group, opgericht door dhr. John Lau Shek Yau in 1989, is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen voor de toeleveringsketen en is een van de grootste expediteurs. Cargo Services Group heeft een sterk logistiek netwerk met vestigingen in Azië, Australië, Europa, het Indiase subcontinent, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten van Amerika.

