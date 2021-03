Johnson & Johnson annonce un accord d'achat anticipé avec l'African Vaccine Acquisition Trust pour le vaccin candidat COVID-19 de la société

Jusqu'à 400 millions de doses du vaccin candidat à injection unique de la société seront mises à la disposition des États membres de l'Union africaine

La disponibilité du vaccin est soumise à l'approbation des autorités nationales

Les données ont démontré que le candidat vaccin protège contre les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 dans de vastes régions géographiques, y compris celles présentant des variantes très préoccupantes

NEW BRUNSWICK, New Jersey, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Janssen Pharmaceutica NV, l'une des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) (la Société), a conclu un accord avec l'African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) pour mettre à disposition des 55 États membres de l'Union africaine jusqu'à 220 millions de doses de son vaccin candidat COVID-19 à injection unique, dont la livraison commencera au troisième trimestre 2021. AVAT a également la possibilité de commander 180 millions de doses supplémentaires, ce qui porte le total combiné à 400 millions de doses jusqu'en 2022. La disponibilité du vaccin candidat est soumise à son approbation ou à son autorisation par les autorités réglementaires nationales des États membres de l'UA.

« Dès le début de cette pandémie, Johnson & Johnson a reconnu que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas, et nous nous sommes engagés à assurer un accès équitable et mondial aux nouveaux vaccins COVID-19 », a déclaré Alex Gorsky, président-directeur général de Johnson & Johnson. « Notre soutien à l'installation COVAX, combiné à des accords supplémentaires avec des pays et des régions, contribuera à accélérer les progrès mondiaux vers la fin de la pandémie de COVID-19. »

Johnson & Johnson s'engage à garantir un accès mondial équitable à son vaccin candidat COVID-19 à injection unique, sans but lucratif, pour une utilisation pandémique d'urgence. En décembre 2020, la société a conclu un accord de principe avec Gavi, l'Alliance pour les vaccins (Gavi) en faveur de l'installation COVAX, qui répond aux besoins de vaccination initiale de 190 économies participantes, dont de nombreux pays d'Afrique. La société et Gavi prévoient de conclure un accord d'achat anticipé (APA) qui fournirait jusqu'à 500 millions de doses du vaccin de la société à COVAX jusqu'en 2022.

En outre, Johnson & Johnson reconnaît l'impact de plus en plus grave de la COVID-19 en Afrique, ainsi que l'émergence et la propagation continue d'une variante du SRAS-CoV-2 en République d'Afrique du Sud qui démontre une transmissibilité accrue.

Les données de l'étude de Phase 3 ENSEMBLE ont montré que le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson a été bien toléré et a démontré une réduction de 67 % de la maladie symptomatique du COVID-19 chez les participants ayant reçu le vaccin par rapport aux participants ayant reçu le placebo. Le début de la protection a été observé dès le 14e jour et s'est maintenu 28 jours après la vaccination.

Les données ont également montré que le vaccin était efficace à 85 % pour prévenir la maladie grave dans toutes les régions étudiées et qu'il protégeait contre les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 dans tous les pays présentant des variantes différentes, à partir de 28 jours après la vaccination. Les variants observés dans une analyse en cours dans l'étude ENSEMBLE comprenaient le variant B.1.351 qui a été identifié dans 95 % des cas de COVID-19 en Afrique du Sud.

Informations sur la fabrication et la chaîne d'approvisionnement

Johnson & Johnson a établi un réseau mondial de fabrication et d'approvisionnement pour son vaccin COVID-19, en collaborant avec neuf partenaires sur quatre continents, dont Aspen Pharmacare en Afrique du Sud. Aspen soutiendra les expéditions de vaccins vers les États membres de l'UA et contribuera également à la disponibilité du vaccin au niveau mondial.

Le vaccin COVID-19 à injection unique de Johnson & Johnson est compatible avec les canaux standard de stockage et de distribution des vaccins, ce qui permet de l'administrer dans des zones reculées. On estime que le vaccin reste stable pendant deux ans entre -25 et -15°C, dont trois mois maximum peuvent être passés en réfrigération de routine à des températures entre 2°C et 8°C. Cela permet d'expédier le vaccin en utilisant les mêmes technologies de chaîne du froid que celles utilisées pour le transport d'autres médicaments et vaccins d'usage courant.

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson utilise la plateforme vaccinale AdVac®, une technologie brevetée qui a également été utilisée pour développer et fabriquer le schéma vaccinal de Janssen contre le virus Ebola, approuvé par la Commission européenne, et pour construire ses vaccins expérimentaux contre le Zika, le VRS et le VIH.

Dépôts réglementaires

Le vaccin COVID-19 à injection unique de Johnson & Johnson a reçu une liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission européenne le 11 mars et une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis le 27 février 2021. Le vaccin COVID-19 à injection unique a également reçu l'autorisation d'une ordonnance provisoire au Canada, et des demandes d'autorisation supplémentaires ont été déposées dans plusieurs pays du monde.

Pour plus d'informations sur l'approche multidimensionnelle de la société pour aider à combattre la pandémie, visitez le site www.jnj.com/coronavirus.

