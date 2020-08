- Johnson & Johnson anuncia un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para 100 millones de dosis de la vacuna investigacional de la COVID-19

La compañía está trabajando para asegurar un amplio acceso mundial al candidato de la vacuna de la COVID-19, tras las aprobaciones normativas

NEW BRUNSWICK, Nueva Jersey, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (la compañía) anunció hoy que Janssen Pharmaceutical Companies ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para la fabricación nacional a gran escala y suministro en Estados Unidos de 100 millones de dosis de la vacuna de investigación SARS-CoV-2 de Janssen, Ad26.COV2.S, para su uso en Estados Unidos tras la aprobación o la autorización de uso de emergencia por medio de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

La Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), parte de U.S. Department of Health and Human Services' Office del Assistant Secretary for Preparedness and Response, en colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se ha comprometido con más de 1.000 millones de dólares en este acuerdo. La vacuna se proporcionará en una base sin ánimo de lucro de nivel mundial para usos en emergencias pandémicas. El Gobierno de Estados Unidos podría adquirir además una cifra adicional de 200 millones de dosis de Ad26.COV2.S por medio de un acuerdo posterior.

"El equipo mundial de expertos de Johnson & Johnson ha trabajado de forma incansable junto a la BARDA y los socios científicos para buscar una vacuna SARS-CoV-2 que ayude a detener la propagación de la COVID-19. Apreciamos de forma importante la confianza del Gobierno de Estados Unidos, y apoyamos nuestra plataforma y esfuerzos de I+D y la capacidad escalar de nuestra tecnología de la vacuna. Estamos haciendo crecer la producción en Estados Unidos y en todo el mundo en lo que respecta al despliegue de una vacuna SARS-CoV-2 para usos en casos de emergencia", explicó Paul Stoffels, doctor, vicepresidente del comité ejecutivo y responsable científico de Johnson & Johnson.

Los esfuerzos de Johnson & Johnson para llevar a cabo el desarrollo de una vacuna para la SARS-CoV-2 se han llevado a cabo tras una colaboración en marcha de investigación y desarrollo con BARDA y bajo la supervisión de la FDA. Basándose en los datos preclínicos positivos recientemente publicados en la prestigiosa publicación Nature, el ensayo clínico en Fase 1/2a, primero realizado en humanos con el candidato de vacuna, Ad26.COV2.S, está en marcha en voluntarios sanos en Estados Unidos y Bélgica.

La compañía está evaluando los regímenes de una y dos dosis, dentro de su programa clínico, trabajando de forma diligente para asegurar un acceso amplio y mundial a la vacuna tras la aprobación o autorización por parte de los reguladores. Johnson & Johnson busca cumplir con su objetivo de suministrar más de 1.000 millones de dosis en todo el mundo durante el año 2021, demostrando que la vacuna es eficaz y segura.

El programa de la vacuna SARS-CoV-2 de Johnson & Johnson se aventaja de la tecnología AdVac® de Janssen. La misma tecnología se utilizó para desarrollar la vacuna del ébola de Janssen aprobada por la Comisión Europea y para crear sus candidatos de vacuna de HIV, RSV y Zika. Se han vacunado más de 90.000 personas hasta la fecha utilizando la plataforma basada en AdVac® de Janssen.

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la buena salud es la base de vidas vibrantes, comunidades prósperas y progreso hacia adelante. Es por eso que durante más de 130 años, hemos tenido como objetivo mantener a las personas bien en todas las edades y en todas las etapas de la vida. Hoy en día, como la compañía de atención médica más grande y con mayor base del mundo, estamos comprometidos a utilizar nuestro alcance y tamaño para hacer el bien. Nos esforzamos por mejorar el acceso y la asequibilidad, crear comunidades más saludables y poner una mente, cuerpo y medio ambiente saludables al alcance de todos, en todas partes. Estamos mezclando nuestro corazón, nuestra ciencia y nuestro ingenio para cambiar profundamente la trayectoria de la salud para la humanidad. Más información en www.jnj.com. Síganos en @JNJNews.

Acerca de Janssen PharmaceuticalCompanies

En Janssen, estamos creando un futuro donde la enfermedad es cosa del pasado. Somos las Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, trabajando incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todas partes, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y curando la desesperanza con el corazón. Nos centramos en áreas de medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular & Metabolismo, Inmunología, Enfermedades Infecciosas & Vacunas, Neurociencia, Oncología, e Hipertensión Pulmonar. Más información en www.janssen.com. Síganos en @JanssenGlobal.

Aviso a los inversores en relación a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 en relación con el desarrollo de posibles regímenes preventivos y de tratamiento para la COVID-19. Se advierte al lector que no confíe en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan inexactos o conocidos o desconocidos o se materializan los riesgos o incertidumbres, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Pharmaceuticals Inc., y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de aprobaciones reglamentarias; incertidumbre de éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; competencia, incluidos los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes alcanzadas por los competidores; impugnaciones de las patentes; problemas de eficacia o seguridad del producto que dan lugar a retiradas de productos o medidas reglamentarias; cambios en el comportamiento y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de atención médica; cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las reformas mundiales en materia de atención de la salud; y tendencias hacia la contención de costes de atención médica. Puede encontrar otra lista y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores en el Informe Anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 29 de diciembre de 2019, incluyendo en las secciones subtituladas "Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas" y "Punto 1A". Factores de Riesgo," y en el Informe Trimestral de la compañía más recientemente presentado en el Formulario 10-Q, y las presentaciones posteriores de la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa. Copias de estas presentaciones están disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o a petición de Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros.

