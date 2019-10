Johnson & Johnson lança desafio de inovação para startups

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Startups da área de saúde de toda a América Latina poderão inscrever seus projetos no Latin America Innovation Challenge 2019 da Johnson & Johnson Innovation. O vencedor do desafio receberá mentoria de especialistas da J&J para acelerar sua pesquisa e ganhará um período de incubação em uma das unidades dos JLABS, laboratórios de inovação externa da empresa.

Podem se inscrever pesquisadores, empreendedores e startups de saúde de toda a América Latina que tenham soluções inovadoras em qualquer estágio nas áreas de consumo, farmacêutica e de dispositivos médicos. A companhia está procurando ideias, pesquisas e tecnologias aplicadas altamente inovadoras para o desenvolvimento de soluções na área da saúde.

As inscrições vão até 10 de dezembro e podem ser feitas no site do 100 Open Startups. O anúncio do vencedor ainda não tem data definida, mas será feito no primeiro trimestre de 2020.

Vencedores brasileiros

Boas ideias podem vir de qualquer lugar. Pensando nisso, a Johnson & Johnson estimula e busca a inovação dentro e fora de casa. Na América Latina, essa já é a quarta edição do desafio de inovação realizado pela empresa, terceiro em parceria com a 100 Open Startups. E o Brasil levou o prêmio nos três desafios anteriores:

Em 2018, quem levou a melhor foi a Scheme Lab, com um protótipo de teste genético para saúde bucal para atuar na prevenção de cáries dentárias e doenças periodontal. O teste diagnóstico da Scheme Lab é portátil e de simples uso, dispensando qualquer equipamento para a análise da saliva. A startup responsável pelo projeto está desde junho deste ano no JLABS de Houston passando pela incubação.

passando pela incubação. Em 2017, a vencedora foi a startup HooBox, que ficou incubada no JLABS de Houston após desenvolver um software de reconhecimento facial para cadeiras de rodas motorizadas, que usa expressões faciais para movimentá-la. Durante o processo de incubação, a startup contou com o apoio da equipe do JLABS para o desenvolvimento de outras soluções, como o monitoramento de pacientes em leitos hospitalares utilizando tecnologia de reconhecimento facial e de movimento do corpo. Atualmente, conta com um escritório fixo no JLABS de Houston , no Instituto de Inovação do Texas Medical Center, e está na terceira rodada de captação de investimentos.

Já em 2016, foi a vez de Leda Castilho , Ph.D., professora do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pesquisa e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro . Vencedora do Latin America QuickFire Challenge da Johnson & Johnson Innovation, teve acesso, durante seis meses, às modernas instalações do JLABS de Houston para avançar sua pesquisa sobre o vírus da Zika.

Inovação que vem de fora

O modelo de incubação dos JLABS, pioneiro no mundo, conecta pesquisadores e empreendedores, onde quer que estejam, a uma rede global para acelerar o desenvolvimento de soluções em saúde: do aperfeiçoamento da ideia até o desenvolvimento de um produto pronto para ir ao mercado. Nesses laboratórios, empreendedores do mundo inteiro têm a oportunidade de desenvolver habilidades e aprender estratégias corporativas, como marketing, atração de investimentos, desenvolvimento de plano de negócios e sobre regulações setoriais, entre outras, adquirindo um conhecimento fundamental para desenvolver seu negócio. Além disso, avançam a pesquisa e o desenvolvimento de seus projetos com mentoria dos próprios especialistas da Johnson & Johnson.

Em pouco mais de seis anos de existência, os JLABS já somam 13 unidades espalhadas pelo mundo. Até 2018, mais de 450 startups já haviam sido incubadas nesse programa e, juntas, capitalizaram cerca de 11 bilhões de dólares em investimentos externos. Tudo dentro de um modelo sem amarras que não se apropria de capital, patrimônio ou qualquer direito de propriedade intelectual da empresa incubada e não cria obrigatoriedade de negócios entre as partes.

Sobre a Johnson & Johnson Innovation LLC

A Johnson & Johnson Innovation LLC se concentra na aceleração de todas as etapas da inovação em todo o mundo e na formação de colaborações entre os empreendedores e os negócios globais de saúde da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson Innovation LLC oferece aos cientistas, empresários e empresas emergentes um acesso completo a especialistas em ciência e tecnologia que podem facilitar as colaborações entre os produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e empresas de consumo da Johnson & Johnson. Na Johnson & Johnson Innovation, nos conectamos com inovadores por meio de nossos Centros de Inovação regionais, JLABS, Johnson & Johnson Corporate Venture (JJDC), Inc. e nossas equipes de Desenvolvimento de Negócios (JBD) para gerar oportunidades de colaborações criativas e flexíveis que acelerem o desenvolvimento de soluções de saúde inovadoras para resolver necessidades dos pacientes ainda não atendidas. Para saber mais, acesse: www.jnjinnovation.com.

