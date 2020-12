Johnson & Johnson Medical Devices acelera, em parceria com startups, desenvolvimento de soluções para implementação de modelos de cuidado em saúde baseado em valor

Em parceria com a 100 Open Startups, a empresa lançou desafio em agosto deste ano com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções digitais para a implementação de modelos de cuidado em saúde e remuneração baseados em valor

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Covid-19 trouxe à luz diversas discussões sobre o setor de saúde, em especial sobre sua sustentabilidade e a adequação de modelos de cuidado e remuneração apropriados à realidade de contínua escassez de recursos. Pensando em estimular o desenvolvimento de soluções que auxiliem a cadeia de valor de saúde a implementar novos modelos de cuidado em saúde baseado em valor, a Johnson & Johnson Medical Devices (JJMD), em parceria com a 100 Open Startups, lançou em agosto o desafio Value-Based Health Care 2.0, que convidou startups de toda a América Latina a desenvolver uma plataforma digital integrada que automatize toda a jornada de cuidado do paciente.

Na prática, o desafio consistia no desenvolvimento de uma ferramenta que incluísse a coleta de dados clínico-econômicos, possuísse uma plataforma para visualização em tempo real dos indicadores, que possibilitasse o monitoramento dos pacientes e a automatização dos protocolos das linhas de cuidado desenhadas. Além de apresentar um data analytics para realização de análises de estratificação de perfil de pacientes e predição de riscos, ao mesmo tempo que possuísse integração com o prontuário eletrônico de hospitais.

O desafio Value-Based Health Care 2.0 atraiu mais de 130 startups, que encaminharam suas soluções de cuidado baseado em valor para a equipe da JJMD. Das 134 concorrentes, 4 finalistas foram selecionadas e participaram de reuniões com executivos da empresa para explicar em detalhes suas soluções. Conheça abaixo o nome das startups:

37.78

Kidopi

Mindify

UMC Strat

As finalistas do desafio passarão, durante o ano de 2021, por sessões de discussão sobre modelos de cuidado em saúde e remuneração baseados em valor com a equipe da Johnson & Johnson Medical Devices e terão a possibilidade de desenvolver projetos e parcerias no tema.

De acordo com Fabricio Campolina, diretor sênior de Healthcare Transformation da Johnson & Johnson Medical Devices Latam, atualmente o mercado demanda soluções integradas e automatizadas para que modelos de cuidado em saúde e remuneração sejam implementados de forma mais otimizada, com maior escala e benefício de mais pacientes. Hoje a implementação desses modelos exigem uma alta demanda de tempo e recursos, para coleta e análise de dados, além do acompanhamento dos projetos. "Temos o desafio de buscar uma ferramenta que automatize os processos, integre as diferentes bases de dados e entregue uma inteligência para o médico, gestor dos hospitais e/ou operadoras de saúde", ressalta o executivo.

Cuidado em Saúde Baseado em Valor (VBHC)

O cuidado em saúde baseado em valor pode ser descrito como a maximização dos resultados dos cuidados de saúde em relação aos custos e está diretamente alinhado ao conceito conhecido como "Triple Aim" para o setor de saúde. Isso representa melhor resultado para os pacientes, bem-estar e prevenção, e custos otimizados no atendimento. O VBHC surge como uma solução de sustentabilidade do setor de saúde frente a uma realidade de encarecimento dos custos e contínua escassez de recursos.

"Como uma startup de 134 anos, a Johnson & Johnson Medical Devices está em busca de resolver as grandes necessidades de saúde dos pacientes e atuar como um catalizador das mudanças dentro do setor. Entendemos que essa aproximação com startups e todo o ecossistema de healthtechs contribui para co-criarmos soluções inovadoras que agregam valor para a cadeia de saúde, entregam bem-estar para o paciente e, consequentemente, fomentam o desenvolvimento social do País", finaliza Campolina.

Sobre a Johnson & Johnson Medical Devices

Na Johnson & Johnson Medical Devices Companies ajudamos as pessoas a viver da melhor maneira possível. Com mais de um século de experiência, solucionamos os desafios mais urgentes no setor de saúde e damos passos ousados em direção a novos padrões de cuidados, melhorando a experiência de assistência médica das pessoas.

Com soluções de cirurgia, ortopedia, visão e intervenção, ajudamos a salvar vidas e preparamos o caminho para um futuro mais saudável para todos, em todos os lugares.

