Johnson & Johnson Medical Devices: ¿Conoces los síntomas de la Fibrilación Auricular?

La Fibrilación Auricular se caracteriza por una actividad eléctrica anormal, que conduce a una contracción irregular y rigidez de las paredes del corazón, lo que impide el flujo efectivo de la sangre. Estos cambios en la circulación pueden llegar a generar coágulos sanguíneos o trombos, lo que expone a los pacientes a un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares3.

Existen seis síntomas a los que deben poner atención el médico y el paciente cuando dialogan en consulta sobre la salud del corazón: palpitaciones, fatiga, mareos, dificultad para respirar (disnea), dolor en el pecho y ansiedad. Cada uno de estos se puede interpretar mediante una escala de seis niveles para evaluar la posible presencia de una arritmia, según la más reciente Guía para el manejo de la FA1.

Algunos pacientes reportan no tener ninguno de los síntomas antes mencionados; sin embargo, un electrocardiograma o un ecocardiograma podría revelar que estos pacientes tienen alguna alteración grave en el ritmo de su corazón, aunque no presenten síntomas. Por otro lado, pacientes informan en la plática con sus médicos que la frecuencia o gravedad de alguno de los seis síntomas les conduce a una interrupción de sus actividades diarias4.

Recientemente, uno de los síntomas que comenzó a estudiarse es la sensación de ansiedad, una variable difícil de medir, pero que muchos pacientes recuerdan tener y que desaparece después de someterse a una cirugía de corrección de arritmia, como la ablación por catéter5. Eso indica que la ansiedad frecuente también podría llegar a ser un síntoma que anuncie una arritmia.

Durante 2021, la Federación Mundial del Corazón impulsó la campaña "Usa tu Corazón para Conectar"6 que busca facilitar el acceso a la información para que pacientes y familias tomen las mejores decisiones y usen las herramientas terapéuticas disponibles. Actualmente hay muchas maneras de abordar las complicaciones de una arritmia cardiaca; desde cambios en la dieta y actividad física, hasta tratamientos farmacológicos y cirugías mínimamente invasivas, como la ablación por catéter.

Informarse sobre el tema y vigilar la aparición de cualquier síntoma ayuda a tener un diálogo efectivo con los médicos, para poder diagnosticar o descartar este tipo de enfermedad cardiaca.

Para más información sobre este padecimiento visita el sitio oficial de MiArritmia.com, en donde se ofrece información didáctica e incluso un cuestionario para poder responderse a sí mismo ¿Qué síntomas lo afectan, con qué frecuencia ocurren y cómo impactan en sus actividades cotidianas?.

No se debe olvidar que la detección temprana, seguimiento de síntomas y procedimientos para atender la FA deben ser conducidos por especialistas en el tema.

Copy Review: 193765-211027

Acerca de las empresas de dispositivos médicos Johnson & Johnson*

Como la empresa de dispositivos médicos más completa del mundo y con un siglo de experiencia, aprovechamos la ciencia y la tecnología para forjar el futuro de la salud y beneficiar incluso a una mayor cantidad de personas en todo el mundo. Con nuestra amplitud, profundidad y alcance sin precedentes en cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, estamos trabajando para cambiar profundamente la forma en que se brinda la atención. Estamos en esto para toda la vida.

Para más información, visite https://www.jnjmedicaldevices.com/es-419

*Incluye las líneas de negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas del segmento de dispositivos médicos de Johnson & Johnson.

Acerca de Biosense Webster, Inc.

Biosense Webster, Inc., parte de las empresas de dispositivos médicos de Johnson & Johnson, es líder global en la ciencia del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco. La empresa se asocia con médicos para desarrollar tecnologías innovadoras que mejoren la calidad de la atención para pacientes de todo el mundo que tienen problemas de arritmia. Para más información, visite https://www.miarritmia.com/

