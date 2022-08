Johnson & Johnson MedTech traz para o Brasil tecnologia de última geração para cirurgia digital em ortopedia

VELYS™ Hip Navigation oferece precisão e eficiência, ajudando o cirurgião na tomada de decisões, reduzindo em até 40 minutos o tempo médio de um procedimento e otimizando o desfecho clínico de pacientes

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson MedTech trouxe para o Brasil o VELYS™ Hip Navigation, uma solução de navegação digital responsável por simplificar cirurgias de artroplastia de quadril – quando o osso e a cartilagem lesionados são retirados e substituídos por próteses –, tornando-as mais previsíveis, menos invasivas, e que pode reduzir em até 40 minutos o tempo do procedimento1, e em 38% a necessidade de exposição de médicos e pacientes à radiação1, trazendo eficiência, precisão e melhores desfechos clínicos para pacientes.

Desenvolvido pela DePuy Synthes, empresa de ortopedia da Johnson & Johnson, esse ecossistema digital torna cada cirurgia única e personalizada. O sistema de navegação não-invasiva permite uma sobreposição de imagens de raio-x e informações do paciente para indicar qual prótese de quadril é a ideal para o seu caso. A análise de comprimento da perna e do quadril feita de forma inovadora oferece melhor previsão do posicionamento da prótese adaptada à biomecânica de cada paciente. Assim, os riscos da cirurgia diminuem, bem como o tempo de recuperação e a volta às atividades rotineiras.

"Essa tecnologia é bastante interessante. O sistema é simples de utilizar, auxilia no que precisamos para tomar as melhores decisões intra-operatórias, permitindo um bom posicionamento dos componentes e o controle de dismetria de membros, ou seja, evita o risco do paciente ficar com alguma desproporção no comprimento da perna," explica o dr. Marco Aurélio Neves, ortopedista especialista em cirurgia do quadril e joelho.

O avanço da cirurgia digital em ortopedia chega em um momento necessário. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, crescem as complicações ortopédicas decorrentes de desgaste e enfraquecimento ósseo, comuns em pessoas idosas. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, a partir de 2040, haverá muito mais pessoas acima dos 65 anos em relação a jovens de até 14 anos. Nesse cenário, a osteoartrose, considerada principal causa para a indicação da artroplastia total de quadril nos pacientes idosos2-3, tende a aumentar. A estimativa é de que procedimentos de cirurgia de artroplastia de quadril tenham um aumento de 174% até 20304-5 por conta dos desfechos positivos já comprovados, resultado da evolução das cirurgias ortopédicas.

"Este é o primeiro passo para ter no país uma plataforma de tecnologias conectadas impulsionadas por análises de dados e projetadas para trabalhar do pré ao pós-operatório em procedimentos ortopédicos", diz o gerente sênior da Johnson & Johnson MedTech, Juliano Sousa. "Criamos um ecossistema digital com tecnologias preparadas para transformar o futuro da cirurgia ortopédica, trazendo melhores resultados pós-cirúrgicos e devolvendo o paciente mais rapidamente às suas atividades".

Sobre a Johnson & Johnson MedTech

Na Johnson & Johnson MedTech, ajudamos as pessoas a viver da melhor maneira possível. Com mais de um século de experiência, solucionamos os desafios mais urgentes no setor de saúde e damos passos ousados em direção a novos padrões de cuidados, melhorando a experiência de assistência médica das pessoas. Com soluções de cirurgia, ortopedia e intervenção, ajudamos a salvar vidas e preparamos o caminho para um futuro mais saudável para todos, em todos os lugares.

Sobre a DePuy Synthes

A DePuy Synthes, empresa de ortopedia da Johnson & Johnson, oferece um dos portfólios mais abrangentes de ortopedia do mundo que ajuda a restaurar e reestabelecer os movimentos de milhares de pacientes. As soluções da DePuy Synthes, em especialidades que incluem reconstrução articular, trauma, extremidades, craniomaxilofacial, cirurgia de coluna e medicina esportiva são projetadas para atender a necessidade do paciente ao mesmo tempo em que fornece valor clínico e econômico aos sistemas de saúde em todo o mundo.

Com base em nossa excelência em inovação de produtos e legado como pioneiros da indústria, estamos construindo um novo cenário para a ortopedia com avanços em tecnologias médicas e cirurgia digital por meio do cuidado contínuo para manter as pessoas em movimento hoje e sempre.

