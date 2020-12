Johnson & Johnson Vision publie une enquête sur l'impact de la COVID-19 sur le port de lentilles de contact en Europe occidentale1

Cette enquête montre que la majorité des porteurs de lentilles de contact revient à ses habitudes de port, permettant aux professionnels de soins oculaires de retrouver leurs porteurs.1

MADRID, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Vision*, membre de Johnson & Johnson Medical Devices**, publie aujourd'hui les résultats d'une enquête1 portant sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur le comportement des porteurs de lentilles de contact en Europe occidentale.

L'enquête, menée en octobre auprès de plus de 2 000 porteurs de lentilles de contact en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, a révélé que 71% des porteurs ayant arrêté de porter des lentilles de contact pendant le confinement étaient revenus à la même fréquence de port qu'avant la pandémie1a. Il est intéressant de noter que 20% des porteurs interrogés déclarent acheter plus de lentilles de contact aujourd'hui qu'avant l'épidémie.1b

Cette enquête est le deuxième volet d'une série d'enquêtes de consommation menées par Johnson & Johnson Vision pour comprendre les besoins et le comportement des porteurs de lentilles de contact.

« Il est encourageant de constater que beaucoup de porteurs de lentilles de contact ont repris leurs habitudes de port », explique Lisa Ann Hill, directrice générale pour l'Europe occidentale de Johnson & Johnson Vision. « Cependant, tous les porteurs de lentilles de contact n'ont pas retrouvé leur niveau antérieur d'utilisation ; c'est pourquoi les ophtalmologistes et opticiens ont un rôle déterminant à jouer pour rappeler l'importance de veiller à sa santé oculaire et les bénéfices des lentilles de contact. »

Depuis la première vague de la pandémie de la COVID-19 en Europe, 89% des porteurs de lentilles de contact n'ont pas changé de marque1c et plus de 3 consommateurs sur 4 (77%) ont également fait le choix de conserver leur modalité originelle.1d

Presque un quart (22%) des porteurs de lentilles de contact ont changé de point de vente depuis le début de la pandémie de la COVID-191e. Ce fait se traduit par davantage d'achats sur internet, bien que le pourcentage gagné par les revendeurs exclusivement en ligne soit relativement bas (jusqu'à 2%)1f. Les distributeurs proposant de la vente en ligne en parallèle de leur réseau de magasins, ont gagné légèrement davantage, même si la différence reste encore une fois modérée (jusqu'à 4%)1g.

48% des porteurs interrogés ont déclaré être déjà retourné chez leur professionnel de la vue depuis le début de la pandémie1h, et 64% ont affirmé qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à y retourner1i. 26% des personnes interrogées ont exprimé quelques inquiétudes, mais elles prévoient de se rendre malgré tout chez leur praticien le jour de leur rendez-vous1j.

Johnson & Johnson Vision poursuit son enquête sur l'impact de la COVID-19 sur les porteurs de lentilles, notamment ce mois-ci au travers d'une enquête sur l'impact du confinement. Johnson & Johnson Vision continue également de proposer des ressources éducatives professionnelles virtuelles à l'attention des opticiens et ophtalmologistes, dont des formations en direct et des webinaires pour aider les praticiens à se tenir informés des innovations en matière de produits. Enfin, Johnson & Johnson Vision s'efforce de proposer un plan adapté à la réalité des opticiens afin de leur permettre de se concentrer sur leurs clients, au travers notamment d'offres promotionnelles consommateurs exceptionnelles ou d'outils CRM pour les aider à renouer le contact avec leurs porteurs et à réactiver le trafic en magasin.

À propos de Johnson & Johnson Vision*

Au sein de Johnson & Johnson Vision, appartenant à Johnson & Johnson Medical Devices, nous avons une ambition audacieuse : changer la trajectoire de la santé oculaire dans le monde. Par l'intermédiaire de nos entités opérationnelles, nous proposons des innovations qui permettent aux professionnels de la vue d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients tout au long de leur vie, grâce à des produits et des technologies qui répondent à des besoins non satisfaits. Dans les communautés qui en ont le plus besoin, nous travaillons en collaboration pour élargir l'accès à des soins oculaires de qualité, et nous nous engageons à aider les gens à mieux voir, à mieux partager et à mieux vivre.

À propos de Johnson & Johnson Medical Devices Companies

Au sein de Johnson & Johnson Medical Devices, nous aidons les personnes à vivre leur meilleure vie. Forts de plus d'un siècle d'expertise, nous nous attaquons aux problèmes urgents en matière de soins de santé et prenons des mesures audacieuses qui conduisent à de nouvelles normes de soins tout en améliorant l'expérience des patients dans ce domaine. En chirurgie, orthopédie, vision et solutions interventionnelles, nous contribuons à sauver des vies et à ouvrir la voie à un avenir plus sain pour tous, partout.

$Enquête menée en France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas.

*Johnson & Johnson Vision représente les produits et services de Johnson & Johnson Surgical Vision Inc., Johnson & Johnson Vision Care Inc., et les filiales de ces deux sociétés.

**Les sociétés de Johnson & Johnson Medical Devices comprennent les activités de chirurgie, d'orthopédie, de vision et de solutions interventionnelles au sein du segment des dispositifs médicaux de Johnson & Johnson.

1Données internes JJV « 2020: Western Cluster Covid Tracker, Wave 2 », recueillies en octobre 2020. N = 2481. Les marchés comprenaient l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas

1a. 71% des porteurs interrogés en Europe occidentale déclarent avoir la même fréquence de port de lentilles de contact en Octobre 2020 qu'avant la pandémie de la COVID-19.

1b. 6% des porteurs interrogés en Europe occidentale déclarent avoir acheté beaucoup plus de lentilles de contact et 14% un peu plus lors de leur dernier achat qu'avant la pandémie de la COVID-19.

1c. 89% des porteurs interrogés en Europe occidentale déclarent ne pas avoir changé de marque de lentilles de contact depuis la pandémie de la COVID-19.

1d. 77% des porteurs interrogés en Europe occidentale déclarent avoir conservé la même modalité pour leurs lentilles de contact depuis la pandémie de la COVID-19.

1e. 22% des porteurs interrogés en Europe occidentale déclarent avoir changé de lieu d'achat pour leurs lentilles de contact depuis le début de l'épidémie.

1f. Les achats de lentilles de contact réalisés sur des plateformes en ligne ont augmenté de 2% depuis le début de l'épidémie en Europe occidentale.

1g. Les achats de lentilles de contact effectués sur les sites internet de revendeurs ont augmenté de 4% depuis le début de l'épidémie en Europe occidentale.

1h. 48% des porteurs interrogés en Europe occidentale ont déclaré être déjà retourné chez leur professionnel de soins oculaires depuis le début de la pandémie.

1i. 64% des porteurs interrogés en Europe occidentale ont affirmé qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à retourner chez leur opticien.

1j. 26% des porteurs interrogés en Europe occidentale ont indiqué être inquiets de retourner chez leur professionnel de soins oculaires mais iront pour autant lorsque viendra le jour de leur rendez-vous.

