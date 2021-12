Johnson and Johnson Medical Devices: 5 razones por las que debes incluir a tu corazón en tu chequeo anual

En América Latina se tienen registradas más de 2.5 millones de personas con fibrilación auricular, la arritmia más común entre los padecimientos cardiacos.

Los diagnósticos oportunos permiten evitar complicaciones y dar seguimiento a un tratamiento personalizado.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Se acerca el fin de año y con este los preparativos para actividades familiares, de pareja o de amigos, en su mayoría para celebrar juntos y esperar un año nuevo lleno de amor, dinero y salud; sin embargo, poco hacen los mexicanos por cuidar este último, ya que rara vez se le da tiempo y espacio al cuidado de la salud personal.

Una de las mejores formas de prevenir posibles padecimientos es a través de un chequeo médico general, el cual consiste en la realización de una serie de pruebas y exámenes clínicos con el objetivo de evaluar el estado general del cuerpo. Gracias a éste, el médico puede detectar enfermedades como diabetes, cálculos biliares, daño renal, posibles cánceres, alteraciones pulmonares, hipertensión, problemas de tiroides hasta enfermedades del corazón.

Existen padecimientos cardiacos muy comunes como la fibrilación auricular (FA) que, de ser detectado a tiempo, pudiera contrarrestarse con tratamientos según sea el caso. Actualmente, este padecimiento afecta a más de 2.5 millones de latinoamericanos y se prevé que aumentará para el 2030, convirtiéndose en uno de los desafíos de salud más importantes a nivel mundial[1].

Por ello, es de suma importancia incluir dentro del check-up anual a uno de los órganos vitales del cuerpo, el corazón. Aquí 5 razones por las que debes considerarlo:

Te brinda un panorama general de la salud de tu cuerpo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda un chequeo médico (check-up) por lo menos una vez al año para saber cómo se encuentra nuestro cuerpo y en qué aspectos debemos poner atención[2].



Permite identificar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares que pudieran presentarse en el futuro. Las enfermedades cardiovasculares se han incrementado debido a diversos factores, entre ellos el envejecimiento general de la población mundial, lo que ha llevado a que el riesgo de desarrollar FA aumente entre 34 % y 38 % en personas mayores de 55 años[3].



Se pueden detectar (en una etapa inicial) padecimientos a través de síntomas, y darle una atención oportuna. La FA es uno de los padecimientos cardiacos más comunes y se da cuando hay una falla en la actividad eléctrica del corazón, lo que ocasiona que éste lata de manera irregular y descoordinada, afectando el estilo de vida de las personas[4]. Su sintomatología va desde palpitaciones, fatiga, mareos, dificultad para respirar (disnea) hasta dolor en el pecho y ansiedad. Cada uno de estos se puede interpretar mediante una escala de seis niveles para evaluar la posible presencia de una arritmia, según la más reciente Guía para el manejo de la FA[5].



Algunos pacientes reportan no tener ninguno de los síntomas antes mencionados hasta la realización de un electrocardiograma, el cual forma parte de un check- up anual[6].



Te da la tranquilidad de saberte sano. Informarse sobre el tema y vigilar la aparición de cualquier síntoma ayuda a tener un diálogo efectivo con los médicos, para poder diagnosticar o descartar este tipo de enfermedad cardiaca[7]. La tranquilidad de saberse sano es irremplazable.



Tu estilo y calidad de vida se ven beneficiados. Si se suma un estilo de vida saludable, un diagnóstico temprano, el seguimiento con profesionales de la salud y los tratamientos correctos, se puede salir de la estadística que dicta que 1 de cada 4 personas mayores de 40 años llega a padecer fibrilación durante su vida[8].

"Un chequeo anual no es una medida de prevención aislada, tiene como antecedente una valoración clínica que permitirá al médico indicar el tipo de exámenes que requiere hacer el paciente. Es tarea de cada uno de los mexicanos ser responsables por su salud y por su corazón", explicó Edurne Sandoval Diez, Medical Manager de Johnson & Johnson Medical Devices.

"La detección y el tratamiento temprano de cualquier padecimiento, incluidos los del corazón, ayudan a detener afecciones como la FA y tratarlas con mayor probabilidad de resultados positivos y buenos índices de éxito, logrando que el paciente tenga una vida normal, ya sea con medicación controlada o con técnicas de última generación", puntualizó Sandoval.

Hay personas que se realizan su chequeo por iniciativa propia; sin embargo, la interpretación de los resultados de los exámenes debe hacerla un profesional de la medicina quien indicará las medidas de prevención adecuadas o si el paciente requiere o no algún tratamiento.

Conoce más sobre fibrilación auricular en https://www.miarritmia.com

Acerca de las empresas de dispositivos médicos Johnson & Johnson*

Como la empresa de dispositivos médicos más completa del mundo y con un siglo de experiencia, aprovechamos la ciencia y la tecnología para forjar el futuro de la salud y beneficiar incluso a una mayor cantidad de personas en todo el mundo. Con nuestra amplitud, profundidad y alcance sin precedentes en cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, estamos trabajando para cambiar profundamente la forma en que se brinda la atención. Estamos en esto para toda la vida.

Para más información, visite https://www.jnjmedicaldevices.com/es-419

*Incluye las líneas de negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas del segmento de dispositivos médicos de Johnson & Johnson.

Acerca de Biosense Webster, Inc.

Biosense Webster, Inc., parte de las empresas de dispositivos médicos de Johnson & Johnson, es líder global en la ciencia del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco. La empresa se asocia con médicos para desarrollar tecnologías innovadoras que mejoren la calidad de la atención para pacientes de todo el mundo que tienen problemas de arritmia. Para más información, visite https://www.miarritmia.com/

Copy Review: 197785-211203

[1] Odutayo A, Wong CX, Hsiao AJ, Hopewell S, Altman DG et al. (2016) Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis. Bmj 354 i4482.

[2] "Importancia de tu chequeo anual", recuperado el 12 de noviembre del 2021 de: https://fb.watch/9en8kZhZ01/ última revisión 21 de Noviembre 2021

[3] Staerk L, Wang B, Preis SR, et al. Lifetime risk of atrial fibrillation according to optimal, borderline, or elevated levels of risk factors: cohort study based on longitudinal data from the Framingham Heart Study. BMJ. 2018;360:k1453.

[4] Zoni-Berisso M 2014

[5] Gerhard Hindricks, Tatjana Potpara, Nikolaos Dagres, et al.Gui delines for Management of Atrial Fibrillation. ESC Clinical Practice Guidelines European Heart Journal, Volume 42, Issue 5, 1 February 2021, Pages 373–498, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612 Última revisión 21 de noviembre 2021

[6] " Qué debes incluir en tu chequeo anual", recuperado el 12 de noviembre del 2021 de: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/que-debe-incluir-tu-chequeo-medico-anual?idiom=es Última revisión 21 de noviembre 2021

[7] Wynn GJ, Todd DM, Webber M, Bonnett L, McShane J, Kirchhof P, Gupta D. The European Heart Rhythm Association symptom classification for atrial fibrillation: validation and improvement through a simple modification. Europace 2014; 16: 965–972.

[8] Waktare JEP (2002) Atrial Fibrillation. Circulation; 106:14–16.



FUENTE Johnson & Johnson Medical Devices

SOURCE Johnson & Johnson Medical Devices