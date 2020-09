Johnson Controls ouvre un centre d'innovation de pointe à Singapour

L'annonce fait suite à l'engagement de Johnson Controls à développer des solutions numériques avancées qui peuvent améliorer la performance, la fiabilité, la sécurité et l'utilisation d'énergie des bâtiments et leurs occupants. Elles permettront à l'entreprise de construire plus tard sur des technologies et des innovations uniques des sites similaires de pointe sur lesquels l'entreprise opère actuellement à :

Cork (Irlande)

Milwaukee et Birmingham (États-Unis)

et Birmingham (États-Unis) Wuxi (Chine)

Pune (Inde)

(Inde) San José ( Costa Rica )

Ces centres sont tous conçus pour accélérer la réinvention de la vie urbaine, avec d'énormes investissements ciblés dans l'innovation numérique.

« L'intelligence artificielle et l'apprentissage d'ordinateur joueront un rôle proéminent dans la restructuration de notre façon de créer le confort pour les nôtres et l'efficacité d'énergie dans un bâtiment », a affirmé Mike Ellis, vice-président et responsable de la clientèle et numérique chez Johnson Controls. Notre focalisation sans précédent sur les technologies de pointe co-innovantes grâce aux collaborations comme celle avec NUS encourageront davantage d'innovations et une véritable différenciation pour nos clients ».

Le centre de 240 mètre carrés, abrité au SDE4, le premier bâtiment à énergie zéro nouvellement construit, aura des capteurs à l'intérieur, y compris la ventilation aérienne pour mesurer le débit d'air. Le personnel du laboratoire et les chercheurs associés collecteront et analyseront les données grâce à la suite des technologies unifiées de Johnson Controls pour obtenir un aperçu qualitatif et quantitatif des interactions entre la technologie, le bien-être et les environnements intérieurs. L'écosystème des partenaires s'appuiera sur l'intelligence générée par le centre, afin de créer des solutions fondées sur des preuves pour des espaces intérieurs connectés plus sains et plus sûrs.

Le NUS servira de banc d'essai pour les solutions pionnières de l'OpenBlue Innovation Center, qui aideront l'université dans ses efforts continus de développer un campus intelligent, durable et sûr pour son personnel et ses étudiants. La collaboration implique également la recherche et l'innovation conjointes dans les domaines de l'environnement bâti et urbain, en particulier dans l'analyse des données, la durabilité et les opérations, ainsi que les personnes et le bien-être. Il est également prévu des possibilités de collaboration dans le cadre de programmes d'enseignement et de stages.

La suite technologique unifiée sous-jacente de Johnson Controls, OpenBlue, est une suite complète de solutions et de services connectés qui combinent les 135 années d'expertise de la société avec une technologie numérique de pointe. Cette plateforme numérique ouverte, lorsqu'elle est intégrée aux systèmes de construction de base de Johnson Controls et améliorée par des partenaires de l'écosystème, relie des systèmes traditionnellement séparés afin de créer de nouvelles capacités pour une utilisation plus sûre, plus agile et plus durable de l'espace.

Avec l'appui du Conseil de développement économique de Singapour, l'installation devrait compter plus de 100 employés d'ici quatre ans. Johnson Controls emploie actuellement environ 800 personnes dans tout Singapour, et ses produits sont installés dans de nombreux bâtiments commerciaux de Singapour. Cet investissement marque l'engagement de l'entreprise à être le fer de lance de la création et de l'adoption de solutions innovantes pour l'industrie de l'environnement bâti dans la région.

