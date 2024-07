JOHNSON CONTROLS RENFORCE L'EFFICACITE ET LA DURABILITE DE HUIT SITES OLYMPIQUES A PARIS

PARIS, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 sont sur le point de débuter, des millions de fans se rendront dans la capitale française pour assister à l'un des plus grands événements sportifs au monde. Grâce à la dernière technologie de Johnson Controls (NYSE : JCI), ils bénéficieront d'une expérience plus confortable dans certains des stades les plus intelligents et les plus économes en énergie du continent.

En intégrant des systèmes avancés d'automatisation des bâtiments, des technologies de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que d'extinction des incendies sur huit sites, l'entreprise aide non seulement le Comité international olympique à donner la priorité à la sécurité et à l'efficacité opérationnelle, mais également à remplir son objectif ambitieux de réduire de 50 % l'empreinte carbone de l'événement par rapport aux Jeux précédents. Pour ce faire, il fallait rendre l'infrastructure des bâtiments des Jeux plus durable et plus efficace sur le plan énergétique.

Par exemple, deux des derniers refroidisseurs industriels York 3,3 MW innovants de Johnson Controls sont en service dans la nouvelle centrale frigorifique, la centrale de La Chapelle, située dans le complexe sportif et culturel Adidas Arena. Elle est la douzième centrale du réseau frigorifique de la ville de Paris et répond aux besoins en refroidissement de l'Adidas Arena et de ses environs. Cet équipement permet de rafraîchir de manière durable et économe en énergie l'un des sites phares des Jeux olympiques.

« Au vu des températures qui augmentent d'année en année et du fait que les vagues de chaleur deviennent la norme, une technologie de rafraîchissement durable devient essentielle pour assurer des conditions optimales dans les sites tout en minimisant l'impact sur la planète », a déclaré Marc Vandiepenbeeck, directeur financier et président de Johnson Controls pour la région EMEALA. « Les refroidisseurs constituent l'un des équipements qui consomment le plus d'énergie dans un bâtiment et représentent une opportunité importante de réduire la consommation d'énergie et les coûts, tout en minimisant l'empreinte carbone et en offrant un environnement intérieur plus sain. »

Un autre exemple est celui d'un stade de tennis renommé dans lequel le système d'automatisation des bâtiments Metasys de Johnson Controls relie les équipements les plus essentiels, y compris le chauffage, la ventilation et la climatisation, le contrôle de l'éclairage et la gestion de l'énergie. Le système contrôle et surveille les performances et fournit des données en temps réel afin que les gestionnaires de l'installation puissent identifier les problèmes potentiels, procéder à des ajustements et s'assurer que le stade fonctionne de manière aussi efficace et durable que possible.

« Nous sommes fiers de travailler avec ces lieux prestigieux et d'aider nos clients à atteindre les résultats souhaités en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions de carbone, de sûreté, de sécurité et de gestion des bâtiments. Notre expertise dans le domaine des stades intelligents et des grandes salles a fait de Johnson Controls le partenaire privilégié des stades du monde entier et nous continuons à innover afin d'améliorer encore l'expérience des supporters », a poursuivi M. Vandiepenbeeck.

Johnson Controls stimule l'engagement des supporters, l'efficacité opérationnelle et la durabilité grâce à une technologie des bâtiments innovante dans les sites sportifs et les lieux de divertissement du monde entier. L'entreprise fournit des solutions de bâtiments intelligents à Intaleq à Doha, Fiserv Forum à Milwaukee, O2 Arena à Londres, Allegiant Stadium à Las Vegas, Chase Center à San Francisco, Borussia Dortmund à SIGNAL IDUNA PARK, et bien d'autres encore. Elle propose sa gamme complète de technologies pour ce secteur, notamment sa plateforme numérique OpenBlue, son système d'automatisation des bâtiments, son système de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que son système de détection et d'extinction des incendies.

