JOil de Singapour est la première entreprise au monde à obtenir la certification de durabilité Gold Standard pour sa plantation de jatropha

Obtention de la certification Gold Standard soutenue par une ONG pour une plantation au Ghana

Les variétés exclusives de jatropha de JOil sont une culture non alimentaire hautement productive pour de multiples applications industrielles durables, y compris les biocarburants

Deuxième certification après la certification ISCC depuis 2019

SINGAPOUR, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Jatropha JOil Singapore Pte Limited (JOil), basée à Singapour, est devenue la première entreprise à recevoir la certification de durabilité de classe mondiale Gold Standard pour sa plantation de jatropha au Ghana. Ses arbres jatropha produisent des fruits qui sont une matière brute non alimentaire et à faible empreinte carbone pour une variété d'applications industrielles respectueuses de l'environnement, y compris les biocarburants.

Une certification de premier ordre au monde pour les projets climatiques et de développement, la prestigieuse certification Gold Standard a été attribuée aux plantations de jatropha de JOil dans la province de Bono East, au Ghana, en tant que projet de boisement, de reboisement et de re-désertification (ARR), la première entreprise à y parvenir, depuis que la certification a été établie en 2003 par le WWF et d'autres ONG internationales en tant que norme de meilleure pratique pour le développement durable.

Coentreprise entre Temasek Holdings Limited, Tata International et Skyland Holdings, JOil est un pionnier dans le développement d'une chaîne de valeur durable du jatropha. Elle utilise une approche axée sur la technologie dans la recherche sur les variétés de plantation et les technologies d'application en aval pour des utilisations industrielles telles que les biorésines, les bioplastiques, les bio-bougies, pour n'en nommer que quelques-unes.

Dans le cadre du développement en amont, JOil plantera directement environ 6 000 hectares (ha) de jatropha et établira environ 14 000 ha de Jatropha Plantation par l'intermédiaire d'environ 14 000 petits exploitants. Cela devrait créer des opportunités d'emploi agricole pour environ 1 500 personnes, en particulier des femmes. JOil prévoit de certifier toutes les plantations selon la norme Gold Standard ou d'autres normes de certification carbone appropriées.

M. Sunny Verghese, président du conseil d'administration de JOil, a déclaré : « En tant que culture non alimentaire durable et à faibles émissions de carbone, le jatropha représente une matière première alternative plus positive pour le climat, la nature et les moyens de subsistance pour une variété d'applications non alimentaires. Chaque partie du fruit de jatropha peut être utilisée de manière productive, par exemple, la biorésine de jatropha peut remplacer l'urée formaldéhyde utilisée dans l'industrie du bois qui est plus nocive pour l'environnement ; la farine issue du fruit peut être utilisée comme engrais organique ; les coquilles de fruits peuvent avoir une application dans le bioplastique ; et l'huile de jatropha brute issue de la noix peut être une source pour diverses applications, y compris le biocarburant. »

« Les plantations de jatropha de JOil contribuent à la réalisation des ODD 8, 13 et 15 de l'ONU. Être vérifié par des institutions de renommée internationale telles que Gold Standard place JOil à l'avant-garde des innovateurs en matière de durabilité. Cette certification permettra à JOil de générer des crédits carbone de haute qualité et nous aidera à remettre plus que ce que nous avons retiré de la planète. »

M. Vasanth Subramanian, président-directeur général de JOil, a déclaré : « La certification Gold Standard est une étape majeure pour JOil en tant que société singapourienne. Elle reconnaît notre position de leader dans la mise au point d'un produit durable de la chaîne d'approvisionnement en jatropha et dans la contribution à la croissance rapide de la bioéconomie mondiale. »

« Cette certification nous permet de maximiser l'impact positif et de continuer à ajouter de la valeur pour les personnes et la planète tout en générant des rendements pour nos actionnaires. À l'avenir, nous travaillerons également à l'obtention des certifications ISCC et carbone appropriées pour tous les développements futurs. »

Gold Standard est conforme au code ISEAL et est évalué de manière indépendante par rapport aux codes de bonnes pratiques de l'ISEAL, un cadre mondialement reconnu pour des systèmes de durabilité efficaces et crédibles. Les projets certifiés Gold Standard font l'objet d'une évaluation rigoureuse et doivent avoir les éléments suivants :

Un minimum de trois objectifs de développement durable

Consultation des parties prenantes locales et lignes directrices sensibles au genre

Garanties environnementales et sociales

Risques et impacts négatifs limités

Approbation de la société civile par le vaste réseau de soutien aux ONG de Gold Standard

À propos de JOil

JOil est une coentreprise basée à Singapour par Temasek Holdings Limited., Singapour, Tata Chemicals Ltd., Inde et Wuthelam Holdings Pte. Ltd., Singapour. JOil est un pionnier du jatropha.

JOil vise à créer une chaîne de valeur durable du jatropha en tirant parti des capacités de R&D grâce à des matériaux de plantation d'élite pour établir des plantations de jatropha durables et à carbone positif en tant que source non alimentaire de matières premières pour des applications industrielles de grande valeur grâce à des technologies exclusives, maximisant ainsi les rendements économiques pour ses actionnaires tout en menant des activités de manière éthique et en ayant un impact positif sur l'environnement et les communautés.

SOURCE Jatropha JOil Singapore Pte Limited