Joint Commission International lance un nouveau service consultatif sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients

La Dre Leonhardt a rejoint la JCI en 2016 en tant que médecin consultante. Aujourd'hui, son travail en tant que médecin principale consiste à adapter des programmes de sensibilisation et de formation basés sur les propres données d'une organisation pour développer et mettre en œuvre des programmes de qualité capables de générer des résultats positifs et durables pour les patients et le personnel. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans la gestion, le leadership et la recherche dans les établissements de soins de santé publics et privés.

Diplômée en médecine préventive, la Dre Leonhardt a fait des recherches sur la prévention des infections, la sécurité des patients et des médicaments et la santé publique. Elle a occupé les postes de directrice adjointe à la qualité clinique, directrice adjointe chargée de l'expérience des patients et responsable de la sécurité des patients au sein d'un vaste système de santé intégré au Wisconsin. Dans ce dernier, elle était chargée du développement, de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes de qualité et de sécurité des patients.

Experte dans l'élaboration de stratégies pour les processus de soins axés sur le patient, la sensibilisation, l'encadrement et l'évaluation des cliniciens, elle est en mesure d'aider les nouvelles organisations et les clients à long terme à obtenir une accréditation.

La Dre Leonhardt est enthousiaste à l'idée de s'appuyer sur la réussite du programme précédent et misera sur son expérience pédagogique pour aider les clients de la JCI.

« Le besoin d'une formation mondiale pour les professionnels de la santé continue de croître à mesure que les soins de santé évoluent », a déclaré la Dre Leonhardt. « L'utilisation d'outils de pointe et la mise en œuvre d'une méthodologie d'amélioration ont un effet potentiel énorme sur la sécurité des patients et la qualité des soins. C'est un honneur de continuer à travailler avec nos divers intervenants dans le cadre de ce programme unique centré sur l'obtention de résultats judicieux et efficaces.

Marwa Zohdy, Ph. D., professionnelle certifiée par la Joint Commission (CJCP), directrice adjointe des services de conseil internationaux de la JCI, a déclaré qu'elle était ravie de compter sur la Dre Leonhardt dans ce nouveau rôle.

« Grâce à l'expertise de Kathy en matière de progrès, d'expérience avec les patients et de sensibilisation, nous pouvons aider les organisations à rester à l'avant-garde de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients », a déclaré la Dre Zohdy.

Ayant accrédité près de 1 000 organisations dans 68 pays, la Dre Leonhardt est prête à aider ces communautés grandissantes à identifier les marges de progrès.

À propos du programme de formation sur la qualité et la sécurité de la Joint Commission International

Le programme de formation sur la qualité et la sécurité tout récemment développé par Joint Commission International (JCI) est un programme de sensibilisation personnalisé qui s'adresse aux professionnels de la santé, y compris les médecins, soignants et experts-qualité. Les enseignements du programme sont assurés par des experts internationaux en qualité et en accréditation qui ont recours à une variété d'approches pédagogiques, y compris des présentations sur place, des activités de groupe et des projets d'amélioration de la qualité dans un hôpital. Depuis plus de cinq ans, le programme a formé plus de 800 participants et a obtenu des résultats significatifs. Cette année 2018, la JCI est en train de mettre à jour et d'étendre le programme à tous les établissements accrédités à l'échelle internationale. Cela permettra de l'appliquer de manière plus soutenue et dans plusieurs cadres.

À propos de Joint Commission International

Joint Commission International (JCI) a été créée en 1994 comme une division de la Joint Commission Resources, Inc. (JCR), une filiale à but non lucratif entièrement contrôlée par la Joint Commission. Grâce à ses accréditations et certifications internationales, services de conseil, publications et ses programmes de sensibilisation, la JCI étend la mission de la Joint Commission dans le monde entier en aidant à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. La JCI travaille avec des organisations internationales de soins de santé, des agences de santé publique, des ministères de la santé et autres organismes dans plus de 100 pays. Rendez-vous sur www.jointcommissioninternational.org pour plus d'informations.

Contact média :

Katie Looze Bronk

Communications d'entreprise

(630) 792-5175

="https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/Documents/Studio%202017/Projects/PR_NW_%202152623_1_7_The_Joint_Commission/fr-FR/kbronk@jointcommission.org" rel="nofollow" target="_blank">kbronk@jointcommission.org

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/118169/joint_commission_international_logo.jpg

SOURCE The Joint Commission

Related Links

https://www.jointcommissioninternational.org

http://www.jointcommission.org