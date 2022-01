Joint Venture: Sorcia Minerals erweitert seine Ressourcen

Joint Venture mit Tochtergesellschaft der Global Oil Management Group

SANTIAGO, Chile, 10. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Sorcia Minerals freut sich bekannt zu geben, mit Terra Novo Energy, Triangle Lithium LLC, zum Zwecke des Erwerbs und der Entwicklung spezifischer Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Lithium ein Joint Venture gegründet zu haben. Triangle wird durch seine Partnerschaft mit Sorcia unter Verwendung der von International Battery Metals entwickelten direkten Lithium-Extraktionstechnologie Lithiumressourcen erschließen. „Wir freuen uns überaus, dieses Joint Venture zwischen zwei Unternehmen bekannt zu geben, die über die Erfahrung bei der Ausführung großer Projekte verfügen und Zugang zu Technologien haben, die es Triangle unserer Meinung nach ermöglichen werden, in Rekordzeit mit der Lithiumproduktion zu beginnen", erklärte Ali Rahman, CEO von Triangle Lithium.

Das erste Projekt von Triangle befindet sich am Weltklasse-Standort Salar de Antofalla in Argentinien auf 15.000 Hektar Claims, die GOMG von Lithium Energi Exploration Inc. erworben hat. Die Erschließung soll sofort beginnen. „Wir freuen uns sehr, diese Gelegenheit zu unserer wachsenden Ressourcenbasis hinzufügen zu können", betonte Daniel Layton, Konzernleiter von Ensorcia.

