Jolywood führt bahnbrechende, hocheffiziente PV-Module ein, um, die dezentrale Energieerzeugung voranzubringen

Das von Jolywood entwickelte hocheffiziente, bifaciale, monokristalline N-Typ-Fliesenmodul verwendet flache Schleifen zur Verbindung der einzelnen Zellen, wobei es sich um eine innovative Lösung dafür handelt, zu vermeiden, dass die Zellen von den Schleifen überdeckt werden und was die Distanz zwischen den Zellen verringert. Laut Dr. Liu Zhifeng, einem der leitenden Geschäftsführer von Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ist das Ergebnis eine Steigerung des Umwandlungswirkungsgrads und eine Senkung der Stromerzeugungskosten (LCOE).

„Im Vergleich zu Modulen mit den gleichen Zellen verfügt das hocheffiziente, bifaciale, monokristalline N-Typ-Fliesenmodul über einen Energiegewinn von 15 W auf 20 W, wodurch der Umwandlungswirkungsgrad um 1,5 % gesteigert wird. Des Weiteren führt die Kombination der Fliesentechnologie und der N-Typ-TOPcon-Technologie für bifaciale Module zu einer Reihe von Vorteilen. Verglichen mit monofacialen Modulen können bifaciale Module zwischen 10 und 30 % mehr Strom erzeugen. Es gibt keine potentialbedingte Verschlechterung (PID) und keinerlei lichtbedingte Verschlechterung (LID) und die Reaktion auf schwaches Licht ist verbessert", sagte Liu.,

Mit Hilfe des fortschrittlichen, zusammengesetzten Einkapselungsmaterials sowie führender Technologien verfügt das Ultra Light Flexible High Efficiency Module der JW-HF-Serie über eine Flexibilität, durch die es perfekt für gebogene Module geeignet ist. Außerdem wiegt das Module 70 % weniger als gleichartige Module. Durch seine Leichtigkeit und Flexibilität kann es in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, u. a. als Dachfläche mit einer geringen Belastbarkeit auf der Außenseite von Gebäuden. Darüber hinaus ist das Modul einfach zu installieren.

„Während des vergangenen Jahres", so Lin, „hat Jolywood viel Arbeit in die Forschung und Entwicklung und in Innovationen für dezentrale Energiegewinnungssysteme gesteckt und insbesondere bei der Installation einige Erfolge erzielt. Die leichten und flexiblen Module ermöglichen eine schnelle und einfache Installation, wodurch Material eingespart und Arbeitskosten gesenkt werden können. Diesbezüglich hat Jolywood für das innovative Installationssystem, durch das dezentrale Energiegewinnung einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird, ein Patent angemeldet. Mit Hilfe fortschrittlicher Technologien und Ausrüstung und basierend auf hocheffizienten Modulen hat es sich Jolywood zum Ziel gemacht, der Branche qualitative und kosteneffiziente Produkte und Lösungen zu bieten."

Informationen zu Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) ist der Weltmarktführer im Bereich Entwicklung, Produktion und Marketing von PV-Rückseitenfolien, hocheffizienten, bifacialen, monokristallinen Solarzellen und bifacialen Modulen. Das im Jahr 2008 gegründet Unternehmen Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) ist mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 100 Millionen Quadratmetern der weltweit größte Hersteller von PV-Rückseitenfolien. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Jolywood Suzhou, wurde im Jahr 2016 gegründet und führt die internationale Solarbranche seit 2017 mit 2,4 GW in der Herstellungskapazität von bifacialen N-Typ-Solarzellen an.

