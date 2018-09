Jolywood remporte l'appel d'offres portant sur les commandes de modules solaires de type n de la SPIC

SHANGHAI, 11 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Taizhou) Solar Technology (« Jolywood » ou « la Société »), filiale en propriété exclusive de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. a signé un accord avec Haixing New Energy (« Haixing »), une filiale de la State Power Investment Corporation Limited (SPIC), l'un des cinq plus importants producteurs d'électricité chinois, fondée par la Commission du Conseil d'État pour la supervision et l'administration des actifs détenus par l'État (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, soit SASAC), pour leur fournir des modules solaires d'une valeur de 171,30 millions RMB (environ 25,16 millions USD) dans le cadre du projet gouvernemental visant à définir le leader national du secteur photovoltaïque (le « Projet »).

En vertu de cet accord, Haixing achètera des modules solaires bifaces monocristallins de type n à très haut rendement (310Mp avec une capacité de 64,63779 mégawatts) à un prix unitaire de 2,65 RMB (environ 0,39 USD). La transaction devrait avoir un impact positif sur l'activité de Jolywood en 2018, puisque le montant du bénéfice découlant des commandes devrait représenter 5,28 pour cent du bénéfice d'exploitation vérifié de la Société pour l'exercice 2017.

Cet accord marque une très grande avancée pour Jolywood, qui participe à des appels d'offres liés à des projets de la SPIC. Largement reconnu comme le plus grand fabricant de plaques arrière photovoltaïques au monde et comme le principal développeur de cellules photovoltaïques de type n, Jolywood a déjà remporté des appels d'offres représentant une valeur totale de 400 millions RMB (58,73 millions USD) à l'occasion du 22e appel d'offres de la SPIC en 2018, pour le premier lot d'installations destinées au Projet. Cette victoire indique que Jolywood est bien placée pour continuer sur la voie de la réussite, puisqu'elle se présente à un plus grand nombre d'appels d'offres pour des contrats dans le cadre du Projet et que le marché voit de la valeur dans la grande capacité de développement technologique de la Société.

Début 2016, dans le cadre de ses efforts pour développer ses cellules de type n, la Société a levé des fonds pour une valeur de 1,367 milliard RMB (200 millions USD), où les actionnaires actuels ont versé 1,18 milliard RMB pour souscrire 50 millions d'actions, dans l'optique de stimuler davantage les investissements de Jolywood dans ce secteur.

Jolywood se distingue dans l'industrie grâce à ses produits de grande qualité. Les modules de type n à très haut rendement de Jolywood se caractérisent par une grande efficacité de conversion, un faible coefficient de température, une faible dégradation induite par la lumière et une faible réponse à l'illumination, ce qui aide les clients à réduire leurs coûts d'électricité et leur procure davantage de bénéfices.

En plus des commandes de Haixing, Jolywood fabrique également des modules de 100 MW pour les projets de la SPIC dans le district de Sihong, pour lesquels Jolywood a remporté l'appel d'offres plus tôt cette année.

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial de la mise au point, de la production et de la commercialisation de plaques arrière photovoltaïques, de cellules photovoltaïques bifaces monocristallines de type n à haut rendement et de modules bifaces. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de plaques arrière PV au monde, affichant une capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), une filiale en propriété exclusive de Jolywood Suzhou, a été fondée en 2016 et elle est à la pointe du secteur solaire mondial grâce à ses 2,1 GW de capacité de fabrication de cellules photovoltaïques bifaces de type n produites depuis 2017.