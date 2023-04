Jornalista Kelly Couto aborda importantes temas de Empreendedorismo, em TV por Assinatura e Streaming

Capital Econômico In Foco é exibido no Canal Empeender, uma iniciativa BandTV e SEBRAE

RIO DE JANEIRO, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Prestes a completar 1 mês no ar, o Programa "Capital Econômico In Foco" tem abordado importantes pautas no Canal Empreender – um projeto lançado em junho de 2022 que tem sido um sucesso indiscutível no universo empreendedor.

Exibido na TV por assinatura, que é mantido pela Newco Pay TV, do Grupo Bandeirantes, juntamente com o SEBRAE, o novo Canal vem se destacando na mídia por exibir diversos conteúdos sobre empreendedorismo e tudo que cerca o mundo dos negócios.

A iniciativa, que conta com a Inteligência e Apoio do Sebrae, e com a Experiência e Dinamismo da Band Televisão, surgiu com objetivo de ajudar as empresas diante do atual cenário da economia brasileira. Esta é a primeira vez que uma emissora transmite 24 horas por dia informação, entretenimento e capacitação, tanto para quem deseja abrir um negócio quanto para quem deseja expandir o que tem.

Hoje o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em parceria com o próprio Sebrae, ocupando a 7° posição.

Além dos estúdios

Apresentando casos reais que fazem toda a diferença para o Empreendedorismo, além de mostrar importantes dados econômicos e novidades de mercado, a jornalista e empreendedora, Kelly Couto, roda o Brasil e o mundo atrás de histórias inspiradoras com quem aprendeu com seus erros e acertos, fracassos e sucessos.

"Mais do que honrada, eu me sinto extremamente responsável por conectar histórias inspiradoras e apurar as principais movimentações para contribuir com um movimento que não para de crescer no Brasil e no mundo: o empreendedorismo", avalia a empresária.

"Trazer conteúdo de alto valor agregado para promover e inspirar os negócios é o meu principal compromisso. Esta é a verdadeira missão do Programa 'Capital Econômico In Foco' - um projeto itinerante que roda o Brasil e o mundo atrás de histórias empreendedoras e vida real. Como empreendedora, só eu sei o quanto é importante ter acesso a informações relevantes e se conectar com boas histórias para impulsionar um negócio", completa.

Onde encontrar

O Programa Capital Econômico é apresentado toda semana no Canal Empreender, sempre às sextas-feiras, às 13h, nas TVs por Assinaturas e multiplataformas, como web, redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram) e aplicativos.

Capital Econômico In Foco também está disponível em suas plataformas próprias, como no Canal Youtube @capitaleconomicoinfoco e diretamente no Canal CE News – cenews.com.br

Como Assistir:

TVs por Assinaturas

Claro/NET - CANAL 562

SKY - Canal 568

VIVO Play - Canal 605

Serviços de Streaming Pay-TV do país

UOL Play

OI Play

Watch

Associação NEO

Multiplataformas digitais

Youtube: @canal empreender

Youtube: @capitaleconomicoinfoco

Portal Sebrae: Canal Empreender(sebrae.com.br)

Portal Band: Canal Empreender (canalempreender.com.br)

Sobre o Programa:

Capital Econômico In Foco é um Programa dedicado a trazer conteúdos de alto valor agregado sobre os principais insights e desafios que cercam o mundo dos Negócios para guiar nas melhores tomadas de decisões.

Em formato itinerante (dentro e fora do estúdio), a empresária e jornalista, Kelly Couto, que conhece bem os desafios do empreendedorismo, apresenta, ouve e conta, de forma leve e descontraída, histórias reais para INSPIRAR E CONECTAR e traz ainda muito conteúdo sobre Educação Financeira na Prática.

Sobre o Canal Empreender

O Canal Empreender é o mais novo Canal de Economia, Negócios e Empreendedorismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Parceria com o SEBRAE.

Entre convidados e apresentadores, já passaram pelo canal grandes nomes do empreendedorismo como Luiza Trajano, Thiago Nigro, Geraldo Rufino, Rick Chesther, Camila Farani, Cris Arcangeli, e destaque para o presidente do Google, Fábio Coelho.

A iniciativa foi criada para apoiar os mais de 40 milhões de empreendedores que existem no Brasil hoje e impulsionar o Empreendedorismo.

Sobre Kelly Couto

Nascida e criada em comunidade no Rio de Janeiro, filha de empregada doméstica e tendo iniciado sua carreira como Operadora de Telemarketing, Kelly foi a 1º da sua família a conquistar diploma de nível superior e formação internacional, além de ter participado de projetos de Empreendedorismo pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Sinônimo de representatividade, sua história empreendedora já ganhou destaque na Imprensa Internacional e participação em documentário sobre Protagonismo Feminino transmitido para 7 países.

Jornalista e empresária, o empreendedorismo sempre correu no sangue de suas veias, quando começou a trabalhar aos 16 anos de vendedora de porta em porta.

Com mais de 15 anos de vivência na área comercial e marketing, nos mercados de Mídia e Finanças, é Idealizadora e Fundadora do Projeto Capital Econômico – plataforma de conteúdo corporativo que visa apoiar o empreendedorismo e conectar negócios e relacionamentos no Brasil e no mundo.

