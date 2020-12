Joseph adquirido pela Urban Home Entertainment para distribuição de vídeo sob demanda em todo o mundo

" Joseph proporcionará aos espectadores uma compreensão mais aprofundada de como a busca pela verdade pode ser reparadora, sobretudo em tempos de agitação social e política", disse BK Fulton, fundador e CEO da Soulidifly Productions. "Este filme está alinhado com o "Year of Return" e com a "Decade of Return" atualmente sendo veiculados por líderes africanos e influenciadores globais à medida que as pessoas buscam respostas no presente, procurando pistas do passado.

Vencedor do prêmio "Best Diaspora Narrative" de 2020 no Africa Movie Academy Awards, Joseph foi filmado localmente em Gana, Jamaica e Barbados e produzido pela Step by Step Productions com a ajuda da Soulidifly Productions. Joseph é um filme dramático sobre Joseph King, um jovem médico jamaicano que tem um desejo inflamado de se reconectar às raízes de sua família com a tribo Ashanti em Gana. A missão de "voltar para casa" provoca um conflito familiar. A curiosidade de Joseph sobre a África é fomentada ainda mais por um amigo da faculdade de medicina, que se vangloriava de sua terra natal, Gana. Suas histórias contradizem o que Joseph ouve e vê a respeito da África na mídia. Uma tragédia séria, um encontro casual e uma promessa não cumprida levam Joseph a um destino incerto.

Acesso ao trailer: https://www.soulidifly.com/joseph

Joseph foi endossado e apoiado pelos governos de Gana, Jamaica e Barbados e incluído em "Year Of Return" da agência de turismo de Gana. O filme foi lançado nos cinemas em Gana, Nigéria, Jamaica e outras ilhas do Caribe, e nos Estados Unidos em salas selecionadas da AMC no início deste ano.

Dirigido por Marcia Weekes e coescrito por Weekes e Delphine Itambi da República dos Camarões, o filme conta com atores e artistas caribenhos/africanos.

Sobre a Soulidifly Productions

Fundado em 2017, conta as histórias de pessoas multiétnicas e multigeracionais em vários segmentos de vida, experiências e eras. https://www.soulidifly.com/

Sobre a Trial X Fire, LLC

Uma marca de distribuição da Urban Home Entertainment, a TRIAL X FIRE, LLC (TXF) é uma empresa de propriedade privada especializada em filmes, televisão e programação musical. TrialxFire.com.

