Josh Blair é nomeado presidente pela Straive

MUMBAI, Índia, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Straive (anteriormente, SPi Global), líder no fornecimento de soluções baseadas em tecnologia para conteúdo, EdTech e dados para organizações líderes globais, nomeou Josh Blair como seu presidente não executivo.

Josh é o CEO e cofundador da inovadora em EdTech Impro.AI. Além disso, Josh é vice-presidente da TELUS International, presidente de governança da Neighbourly Pharmacies e sócio da Esplanade Ventures. Antes de 2020, Josh trabalhou 25 anos na TELUS Corporation, mais recentemente como presidente do grupo, supervisionando a TELUS International, TELUS Health, TELUS Agriculture, TELUS Business Solutions e TELUS Ventures.

"Estamos entusiasmados em contar com Josh Blair como presidente não executivo. Ele exerceu um enorme impacto ao liderar vários programas de transformação digital, e esperamos aproveitar sua experiência e perspicácia à medida que continuamos a transformar a Strive", disse Ratan Datta, presidente e CEO da Straive.

"Temos tido o prazer de trabalhar com Josh ao longo de vários anos na TELUS International, e sua liderança tem sido um catalisador para o sucesso de suas empresas. Estamos ansiosos para contar com a sua liderança na Straive, à medida que a empresa continua sua jornada de crescimento e alcança novos patamares", disse Jimmy Mahtani, diretor administrativo da Baring Private Equity Asia.

"Como presidente da Straive, estou entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com a Baring Private Equity Asia, a diretoria e a equipe de gestão para continuar a transformar a Straive, com seus investimentos em talentos de alto calibre e tecnologias digitais dedicadas a oferecer a mais alta qualidade de serviços aos seus clientes", disse Josh Blair.

Sobre a Straive (anteriormente, SPi Global)

A Straive é uma empresa líder de mercado em tecnologia de conteúdo que oferece serviços de dados, especialização de domínio (SME) e soluções de tecnologia para vários domínios, como conteúdo de pesquisa, e-Learning/EdTech e provedores de dados/informações. Com uma base de clientes abrangendo 30 países em todo o mundo, o pool de recursos multigeográficos da Straive está estrategicamente localizado em sete países: Singapura (sede), Índia, Filipinas, EUA, Nicarágua, Vietnã e Reino Unido.

