Josip Heit e a pegada de carbono verde para o futuro

Aqui, o Grupo GSB colabora com representantes do sector tecnológico, que aconselham a investigação do Grupo.

Josip Heit, que acaba de lançar o seu próprio site https://www.josipheit.com, já tinha dito neste contexto há meses: "Queremos ajustar ainda mais a nossa investigação às necessidades e, sobretudo, às exigências da economia e, ao mesmo tempo, estabelecer uma rede ainda mais forte na comunidade científica, especialmente a nível internacional.

A declaração sobre a cadeia de bloqueio diz que se trata de estruturas de dados distribuídas, à prova de manipulação, nas quais as transacções são registadas em sequência temporal, rastreáveis, imutáveis e sem uma autoridade central. Os produtos podem ser ligados a mensagens, imagens e valores específicos através de novas tecnologias, tornando a contrafacção impossível.

Aqui ouvimos falar repetidamente sobre as NFT, em torno das quais há uma grande quantidade de propaganda. O hype NFT só agora começou e é agora importante posicionar-se cedo com os protocolos e empresas mais interessantes do sector.

Os certificados digitais de autenticidade desempenham um papel cada vez mais importante, especialmente no mercado da arte. A analogia na vida não digital para a NFT seria, por exemplo, a Mona Lisa, que não pode ser substituída porque só existe uma vez.

Os peritos em software do grupo de empresas de Josip Heit estão actualmente a desenvolver produtos de alta tecnologia. Neste contexto, os peritos esperam que seja gerada mais riqueza com a ajuda da Blockchain do que a anterior Internet foi capaz de fazer no decurso da sua globalização mundial. Como parte da chamada "Web 3", deve assumir-se que as novas tecnologias garantirão um enorme crescimento no futuro de um ponto de vista financeiro.

Sítio Web Josip Heit: https://www.josipheit.com

FONTE GSB Gold Standard Pay KB (Sweden)

