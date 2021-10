Josip Heit : le marché de l'immobilier à jetons est très dynamique

En référence à une étude récente de la Hamburg Commercial Bank (HCOB) et du Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) de la Frankfurt School of Finance and Management, Josip Heit note que le nombre d'entreprises allemandes proposant des "biens immobiliers tokenisés" est le deuxième au niveau international derrière les États-Unis.

Il existe actuellement 41 entreprises dans 17 pays du monde entier qui ont déjà tokenisé l'immobilier. Celles-ci sont principalement actives aux États-Unis (13), suivis de l'Allemagne (6) et de la Suisse (4)".En général, l'Europe est très en avance sur le reste du monde dans ce domaine, y compris en ce qui concerne le cadre réglementaire.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que certaines choses, comme la mise en place de registres fonciers numériques, prendront encore un certain temps en termes techniques. En principe, la tokenisation permet toutefois de dénommer des biens immobiliers aussi petits que souhaité. Selon Josip Heit, on sait que les économies annuelles promises peuvent aller jusqu'à plus de 20 %, entre autres grâce à l'élimination des coûts de la bureaucratie et des voyages d'affaires.

Les contrats intelligents permettent également d'éliminer des coûts de l'ordre de vingt pour cent, voire plus dans certains pays. Si l'on considère que les technologies blockchain peuvent être utilisées à travers la zone de confort de son domicile, des possibilités inimaginables sont héritées pour le secteur immobilier, déclare Josip Heit dans ce contexte.Je suis sûr que les thèmes de la blockchain et de la tokenisation sont plus que brûlants pour l'avenir, notamment en raison des grandes simplifications qui parlent d'elles-mêmes pour toutes les parties concernées, et le potentiel d'économies est élevé ! Les perspectives d'avenir sont donc bonnes pour les biens immobiliers symbolisés.

En tant qu'instrument d'investissement, le jeton immobilier est comparable à une part dans un fonds immobilier fermé qui investit dans un ou deux biens immobiliers.

Josip Heit explique : "Bien que le marché de l'immobilier à jetons n'en soit qu'à ses débuts, la dynamique élevée peut devenir un défi sérieux, en particulier pour les fournisseurs de fonds immobiliers, car pour les investisseurs, l'immobilier à jetons peut être associé à des rendements supérieurs à la moyenne et à des coûts inférieurs, ce qui devrait être particulièrement intéressant pour les investisseurs qui sont ouverts aux innovations correspondantes. Associé à la divisibilité de l'immobilier et donc à un groupe d'investisseurs potentiels nettement plus important, l'immobilier tokenisé peut sensiblement modifier cette classe d'investissement à long terme."

Dans ce contexte, les avantages de la technologie blockchain pour le secteur de l'immobilier sont presque gigantesques ; en particulier, la divisibilité des biens immobiliers en petites unités négociables offre désormais à l'immobilier un groupe d'investisseurs plus important - c'est pourquoi une révolution pourrait actuellement se profiler, qui ouvrira des opportunités complètement différentes et surtout nouvelles pour l'ensemble du marché immobilier dans le monde entier !

Josip Heit conclut : " L'utilisation de la blockchain dans le secteur de l'immobilier présente de nombreux avantages, notamment dans le secteur de l'immobilier ! "Des transferts de propriété aux négociations de prix, la technologie blockchain offre un moyen facile de réaliser des transactions complexes en toute sécurité.

Site web : https://www.JosipHeit.com

META KEYS:

Josip Heit, josipheit.com, josipheit, immobilier, immobilier tokenisé, industrie immobilière, site web josipheit.com, Josip Heit entrepreneur, fonds immobiliers, technologie blockchain, secteur immobilier, immobilier, tokenisation, marché des capitaux

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653919/Josip_Heit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653918/GSB_Gold_Standard_Pay_KB_Sweden_Logo.jpg

Josip Heit,

Phone: +447470869360,

[email protected]

https://www.JosipHeit.com

SOURCE GSB Gold Standard Pay KB (Sweden)