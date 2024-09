JOSSLYN SHI, DES ÉTATS-UNIS, REMPORTE LE CONCOURS INTERNATIONAL DE DESIGN POUR ÉTUDIANTS 2024

L'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni accueille Real Leather. Stay Different. final at Embassy célébrant l'avenir de la conception de cuir durable

LONDRES, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Josslyn Shi, du California College of Art, a été nommée grande gagnante du concours Real Leather. Rester différent. (RLSD), qui s'est tenue à l'ambassade des États-Unis à Londres (23 septembre 2024).

Josslyn, 21 ans, a été sélectionnée parmi quatre gagnants de catégorie qui ont présenté leurs créations à un jury composé de Christopher Koerber (HUGO BOSS), Anna Melegh (Christian Louboutin), Adrien Yakimov Roberts, Mike Adler et Matteo Mastrotto (PDG de Rino Mastrotto).

Josslyn Shi, from California College of Art, was named overall winner of the 2024 Real Leather. Stay Different. International Student Design Competition final held at the U.S. Embassy in London. Her design, Ephemeral Eclosion, was inspired by the lifecycle of butterflies, which deeply impressed the panel with its combination of craftsmanship, innovation and commitment to sustainability.

L'ambassadrice Jane D. Hartley a déclaré : "Ce fut un plaisir d'accueillir cet événement pour montrer ce qu'un matériau ancien comme le cuir peut faire entre les mains de designers talentueux et créatifs. En tant que fervente adepte de la mode lente et durable, je pense qu'il est essentiel d'utiliser - et de réutiliser - des matériaux tels que le cuir véritable, qui contribuent à réduire nos déchets et à soutenir des industries vitales. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible et je félicite à nouveau nos lauréats".

Kerry Brozyna, président du Leather & Hide Council of America, a commenté l'événement : "Real Leather. Stay Different. célèbre la nouvelle génération de talents en matière de design. Il souligne l'importance d'utiliser des matériaux naturels, tels que le cuir, qui n'est pas seulement un sous-produit, mais aussi un matériau durable, résistant et polyvalent. Ces jeunes designers montrent la voie à suivre en se concentrant sur des solutions durables qui résistent à l'épreuve du temps".

Christopher Koerber a ajouté : "Le talent présenté a été exceptionnel. Cuir véritable. Stay Different. joue un rôle important dans la présentation et la promotion auprès du public mondial de jeunes designers qui utilisent le cuir comme matériau pour créer des modèles innovants."

Développé par le Leather & Hide Council of America, le concours de design étudiant RLSD célèbre les jeunes designers qui utilisent le cuir comme une alternative naturelle à la mode rapide. Les participants ont été encouragés à utiliser des matériaux naturels pour créer un article en cuir sur mesure utilisant au moins 50 % de cuir de bovin et entrant dans l'une des trois catégories : vêtements, chaussures ou accessoires.

La création du lauréat, ainsi que celles des gagnants de la catégorie Mor Elfassy, Roscha Dinler et Bingbing Bai, font partie d'une collection capsule qui souligne l'importance des matériaux naturels et du design durable. Les finalistes ont ensuite travaillé pour de grandes marques de design telles que Loewe, Dior, Oscar de la Renta et Louboutin.

https://chooserealleather.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2514336/Josslyn_Shi_Real_Leather_Stay_Different.jpg