Jouets du futur | Robotix présente le premier jouet technologique sans écran au monde

Taco Playbits est un jouet STEM d'auto-apprentissage à codage tangible, sans écran, destinés aux enfants de 3 à 8 ans

Taco Playbits, un jouet connecté intelligent, aide les jeunes enfants à acquérir des compétences essentielles au 21e siècle comme l'arithmétique, la littératie, l'apprentissage collaboratif, le codage, pour ne citer que celles-là, tout cela grâce à un processus d'apprentissage pratique et magique. Il est composé d'une « baguette » et d'« étiquettes » sans écran qui utilisent une technologie brevetée pour inciter les enfants à s'amuser grâce à des jeux imaginatifs. Il suffit de choisir les étiquettes avec la baguette pour jouer de la musique, résoudre des jeux de chiffres, apprendre l'anglais et faire bien d'autres choses.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742921/Taco_Playbits_Robotix.jpg )





Taco Playbits a été conçu en gardant tout le monde à l'esprit. Les parents et les éducateurs peuvent inscrire leurs propres questions dans la langue de leur choix afin d'offrir des défis uniques supplémentaires. Le jeu est multilingue, ce qui permet aux enfants de jouer et d'apprendre dans n'importe quelle langue ou avec n'importe quel accent. Il est également compatible avec le braille pour permettre aux enfants non-voyants et malvoyants d'apprendre par eux-mêmes.

« Taco Playbits - les enfants l'aiment, les parents lui font confiance. Les parents cherchent de nouvelles façons d'aider leurs enfants à apprendre par le jeu et veulent les éloigner des dispositifs à écran. Nous présentons donc Taco Playbits - Un jouet de codage magique sans écran qui aidera les enfants de 3 à 8 ans à apprendre leur alphabet, à jouer à des jeux de chiffres et à créer leurs propres pièces musicales tout au long du processus d'apprentissage ludique. Les parents aimeront la façon dont Taco Playbits est un jouet STEM qui permet l'auto-apprentissage et encourage les enfants à développer, à leur propre rythme, leurs compétences en littératie et arithmétique, tout en les impliquant dans des jeux amusants et des défis », a déclaré M. Ramana Prasad, président de Robotix Learning Solutions Pvt. Ltd.

Taco Playbits sera disponible sur Indiegogo à partir de [49 USD] et les produits devraient être expédiés en novembre 2018 et arriver à temps pour Noël.

Robotix a été fondée en 2010 pour offrir aux enfants des expériences d'apprentissage ludiques et efficaces qui rendent l'apprentissage amusant et leur permettent d'acquérir des compétences du 21e siècle. Ayant à son actif de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), la robotique et le codage dans les écoles primaires et secondaires, Robotix a lancé, en 2015, le jouet éducatif robotique Phiro, qui a été financé avec succès sur Kickstarter. Phiro a été reconnu par Intel comme l'une des « plus grandes machines d'Amérique ».

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.robotixedu.com/ ou nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter

Contact :



Ramana Prasad



Directeur général



rp@robotixedu.com



Téléphone : +91-44-4260-7521