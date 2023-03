Journée internationale de la femme : Les femmes dirigent les efforts visant à stabiliser et à restaurer les communautés dévastées par l'insurrection de Boko Haram au Nigéria

ABUJA, Nigeria, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 mars marque la Journée internationale de la femme, qui reconnaît les réalisations importantes des femmes dans le monde entier. Au Nigéria, une équipe de femmes talentueuses du corps diplomatique travaille avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Nigéria et les dirigeants du gouvernement fédéral et des États pour restaurer huit communautés dans le nord-est du Nigéria - une région dévastée par des années d'insurrection causée par le Boko Haram.

© UNDP/Niyi Fagbemi

L'équipe comprend un comité de pilotage pour la stabilisation qui inclut six femmes de la communauté de Ngarannam. Elle comprend également un architecte, un ingénieur et d'autres membres clés du personnel du PNUD ainsi que des partenaires du Nigeria, de Suède, d'Allemagne et de l'UE.

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue au Nigeria en décembre pour visiter Ngarannam, la communauté nouvellement construite qui a récemment rouvert ses portes avec le soutien de la Facilité régionale de stabilisation (FRS) du PNUD. La communauté a reçu un soutien important de l'Allemagne, ainsi que d'autres partenaires de l'UE, notamment le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et le gouvernement nigérian.

Des milliers d'habitants sont rentrés chez eux à Ngarannam, où vingt pour cent de tous les emplois destinés à la reconstruction de la communauté devaient être attribués à des femmes.

Le RSF, dirigé par le gouvernement nigérian et le gouvernement de l'État de Borno avec le soutien du PNUD et de ses partenaires, est conçu pour freiner l'extrémisme en inversant le processus de recrutement.

Développé à partir de ruines, Ngarannam est la preuve que le concept RSF devrait être étendu pour atteindre davantage de communautés affectées.

Axées sur l'inclusion et la réponse aux besoins de la communauté, les stratégies de reconstruction utilisées mettent l'accent sur la sécurité et donnent la priorité à la création de revenus et aux services essentiels, afin que les individus puissent se rétablir dans la dignité et sortir de la dépendance.

Le ministre Baerbock a reconnu que la sécurité dans le nord-est du Nigeria exigeait plus que la défaite de l'extrémisme : "La sécurité signifie également pouvoir compter sur les structures de l'État, faire à nouveau confiance aux forces de police et envisager un avenir pour leurs enfants - grâce à l'éducation, aux soins de santé et surtout à la sécurité alimentaire".

L'équipe de femmes à l'origine du travail réalisé dans le nord-est du Nigeria comprend également des femmes :

Contexte : Stratégie d'engagement intégré en faveur de la paix

