Journées ESGE 2026 : Une étude révèle que la procédure endoscopique est associée à une perte de poids à court terme plus importante que le semaglutide oral

MILAN, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une étude comparative, présentée aux Journées ESGE 2026, a révélé que la gastroplastie endoscopique (ESG) est associée à une perte de poids à court terme significativement plus importante que le semaglutide par voie orale chez les adultes souffrant d'obésité.

L'étude de cohorte rétrospective a porté sur 150 patients traités dans le cadre de la pratique clinique courante et a évalué les résultats à six mois.

Les patients soumis à l'ESG ont perdu en moyenne 12,7 % de leur poids corporel total, contre 8,7 % chez ceux recevant 14 mg de semaglutide oral, ce qui correspond à une différence moyenne d'environ 4,0 % (p=0,0001). Cette différence est restée significative après ajustement des caractéristiques de base, notamment l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle et le statut diabétique, et a été confirmée par de multiples analyses de sensibilité.

La sleeve gastroplastie endoscopique est une procédure endoscopique peu invasive qui réduit le volume gastrique, tandis que le sémaglutide est un agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon qui favorise la perte de poids par la régulation de l'appétit. Les comparaisons directes dans le monde réel entre les approches procédurales et pharmacologiques restent limitées, en particulier pour les formulations orales.

Les patients soumis à l'ESG étaient également plus susceptibles de parvenir à une perte de poids cliniquement significative. À six mois, 70 % des patients du groupe ESG ont perdu au moins 10 % de leur poids corporel total, contre 43 % dans le groupe semaglutide, tandis que 36 % ont perdu au moins 15 % de leur poids, contre 7 %, respectivement. Les taux d'effets indésirables étaient comparables entre les groupes et consistaient principalement en des symptômes gastro-intestinaux bénins, aucune complication grave ou mortalité n'ayant été rapportée.

Le Dr Nitin G. Jagtap, auteur principal de l'étude, a déclaré que ces résultats répondent à une question clinique courante. « Dans la pratique, les patients demandent souvent s'ils doivent choisir une procédure ou un médicament, mais il existe très peu de données comparatives pour les guider dans leur décision. Nous nous sommes concentrés sur le semaglutide oral parce que c'était l'option la plus couramment disponible pendant la période de l'étude, ce qui reflète donc une décision clinique réelle et non une comparaison artificielle ».

Il a ajouté : « La perte de poids supérieure d'environ 4 % avec l'ESG est significative et peut se traduire par un meilleur contrôle des maladies liées à l'obésité telles que le diabète et la stéatose hépatique ».

Le Dr Jagtap a souligné que le choix du traitement doit rester individualisé, en tenant compte des préférences du patient, de l'accès et de l'adhésion à long terme. « Une thérapie orale quotidienne nécessite un engagement soutenu, alors que l'ESG est une intervention ponctuelle associée à une perte de poids plus rapide. Ces approches doivent être considérées comme complémentaires », a-t-il expliqué.

« L'avenir des soins réside dans la sélection de traitements personnalisés, c'est-à-dire l'adéquation entre la bonne approche et le bon patient », conclut le Dr Jagtap.