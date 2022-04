JoVE annonce le retour des Science Education & Research Innovation Awards pour célébrer les réalisations de les membres de la communauté scientifique et universitaire

CAMBRIDGE, Mass., 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- JoVE, premier producteur et éditeur mondial de vidéos scientifiques, annonce le retour du JoVE Science Education & Research Innovation Award 2022 (prix pour l'innovation et la recherche scientifiques) !

Ces prix, qui en sont à leur deuxième année, visent à soutenir les membres de la communauté scientifique et universitaire qui jouent un rôle actif dans leurs institutions pour aider et promouvoir l'éducation et la recherche scientifiques. Un jury indépendant composé de bibliothécaires, de professeurs et de chercheurs sélectionnent trois lauréats dans chacune des catégories ci-dessous :

2022 JoVE Educator Innovation Awards (prix pour l'innovation des enseignants)

2022 JoVE Researcher Innovation Awards (prix pour l'innovation des chercheurs)

2022 JoVE Librarian Innovation Awards (prix pour l'innovation des bibliothécaires)

JoVE accepte les candidatures de personnes qui sont actuellement employées, inscrites ou affiliées à un établissement universitaire, une entreprise, un gouvernement ou un hôpital, dans toutes les régions et tous les territoires.

JoVE acceptera les candidatures sous forme de courts essais :

Des enseignants qui utilisent des ressources vidéos pour accompagner l'aide à la réussite des étudiants et de l'enseignement des STEM dans leurs institutions.

pour accompagner l'aide à la réussite des étudiants et de l'enseignement des STEM dans leurs institutions. Des bibliothécaires qui utilisent des ressources vidéo pour accompagner l'aide à la réussite des étudiants et de l'enseignement des STEM dans l'enseignement supérieur.

Les chercheurs qui ont utilisé les vidéos de JoVE pour mener des recherches et des formations ou partager des connaissances en dehors des laboratoires.

Soumettez votre candidature (en anglais) pour devenir l'un des trois gagnants internationaux pour recevoir un financement de 2000 dollars (USD) par JoVE pour votre projet.

De plus, JoVE offrira une exonération des frais de publication aux lauréats des "2022 Researcher Innovation Award" afin qu'ils puissent publier gratuitement avec JoVE. Pour en savoir plus sur les prix et les modalités de candidature, cliquez ici. Les inscriptions prendront fin le 18 juillet 2022.

Découvrez les témoignages des lauréats 2021 :

«Je suis ravi de recevoir un JoVE Innovation in Instruction Award. Travailler aux côtés de collègues aussi brillants et d'étudiants aussi talentueux a été un plaisir d'utiliser et d'habiliter les étudiants à utiliser les ressources numériques pour enseigner et communiquer la chimie de façon nouvelle et passionnante», a déclaré Glenn Hurst, professeur agrégé de formation en chimie à l'Université de York et lauréat du 2021 JoVE Innovation in Instruction Award

« Je suis ravie et reconnaissante de recevoir le JoVE Librarian Innovation Award au nom de toute notre équipe. L'équipe a travaillé sans relâche pendant de nombreux mois pour donner vie au portail eLibrary du JRD, de la conception à la mise en œuvre et au déploiement. Ce prix souligne la force de la collaboration et souligne notre succès à fournir cet outil puissant à nos utilisateurs en un temps record », a déclaré Gabriele Tanis, directrice associée pour l'excellence organisationnelle chez Janssen Research & Development, LLC et lauréate du 2021 JoVE Librarian Innovation Award

« Toute notre équipe chez RadioViews est honorée d'avoir reçu un JoVE Researcher Innovation Award pour notre série de vidéos sur les discussions avec des collègues radioastronomes. Le fait d'être sélectionné comme l'un des lauréats nous encourage à continuer, à améliorer et à développer de nouvelles méthodes pour partager notre expertise en tant que chercheurs. Nous sommes infiniment reconnaissants que JoVE appuie cet objectif », a déclaré Joana Kramer, doctorante au Max Planck Institute for Radio Astronomy et lauréate du 2021 JoVE Research Innovation Award

A propos de JoVE

Fondé en 2006, JoVE est le premier producteur et éditeur mondial de vidéos scientifiques avec pour mission d'améliorer la recherche et l'enseignement scientifiques. Avec des milliers de vidéos publiées dans plusieurs disciplines des sciences, de la médecine et de l'ingénierie, la bibliothèque JoVE fournit des illustrations claires et détaillées d'un large éventail de techniques et de concepts scientifiques.

Aujourd'hui, des millions de scientifiques, d'enseignants et d'étudiants d'universités, de collèges, d'hôpitaux et d'entreprises biopharmaceutiques du monde entier utilisent JoVE pour leurs recherches, leur enseignement et leur apprentissage.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de JoVE : www.jove.com.

