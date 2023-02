Jóvenes de Puerto Rico son reconocidos por el programa Emerging Visionaries de Prudential

Una estudiante de Guaynabo es galardonada con un premio de $5,000 y una invitación a la cumbre 2023 por su trabajo para superar desafíos en un mundo cambiante.

NEWARK, Nueva Jersey, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Siona (Dolly) Pramoda, de 14 años, oriunda de Guaynabo, Puerto Rico, fue nombrada hoy Prudential Emerging Visionary 2023 por su inspirador compromiso con la mejora de la vida de los demás.

Como una de las 25 ganadoras del Prudential Emerging Visionary, Dolly recibirá un premio de $5,000 para ayudar a llevar su innovación al siguiente nivel. También está invitada a emprender un viaje con todos los gastos pagados con su padre, madre o tutor a la sede central de Prudential en Newark, Nueva Jersey, para asistir a una cumbre de tres días en abril, donde recibirá orientación, desarrollo de habilidades y oportunidades de creación de contactos con empleados de Prudential y otros jóvenes líderes.

El programa Emerging Visionaries de Prudential reconoce a jóvenes de 14 a 18 años cuyas nuevas perspectivas y soluciones innovadoras abordan desafíos financieros y sociales apremiantes en sus comunidades.

"Los objetivos de nuestro programa Emerging Visionaries reflejan el propósito general de Prudential: mejorar las vidas resolviendo los desafíos financieros de nuestro mundo cambiante", señaló Charles Lowrey, presidente y director ejecutivo. "Aplaudimos a todos nuestros homenajeados por su compromiso de mejorar las vidas de los demás y crear comunidades inclusivas y prósperas".

La ganadora del Emerging Visionary 2023 de Prudential de Puerto Rico:

Siona (Dolly) Pramoda es líder de "SafeTeensOnline", una comunidad dirigida por pares que comparte experiencias y enseña a los jóvenes habilidades de seguridad y privacidad en internet.

"SafeTeensOnline" identifica a los estudiantes como de alto riesgo en función de sus patrones de uso, conocimiento y percepción de los riesgos cibernéticos. A continuación, los participantes se integran en módulos de aprendizaje sobre temas de seguridad en internet, creados en conjunto con expertos del área y dirigidos por jóvenes embajadores de su comunidad. La iniciativa se lleva a cabo en más de 40 escuelas de cuatro países y 15 estados de los EE. UU.

Emerging Visionaries es una colaboración entre Prudential Financial y Ashoka, una importante organización de alto impacto social, con el apoyo de Financial Health Network, una autoridad en salud financiera y socio de larga data de la Prudential Foundation.

Durante la cumbre, que se celebrará del 22 al 25 de abril de 2023, cinco ganadores también tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones en un pitch y se le otorgará a uno de ellos un gran premio adicional de $10,000 en financiamiento. Además, los empleados de Prudential votarán nuevamente para nombrar al ganador del premio Employees' Choice Award, que recibirá $5,000 adicionales.

El programa es una evolución de los premios Spirit of Community de Prudential, que por más de 26 años reconoció a más de 150,000 jóvenes voluntarios sobresalientes.

Para leer acerca de todos los Prudential Emerging Visionaries de este año, visite prudential.com/emergingvisionaries.

Acerca de Prudential Financial

Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), líder en bienestar financiero y principal gestor de inversiones activas a nivel global, cuenta con operaciones en los Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica. Los diversos y talentosos empleados de Prudential ayudan a mejorar vidas creando oportunidades financieras para más personas. El emblemático símbolo de la roca de Prudential ha representado la fuerza, la estabilidad, la experiencia y la innovación durante más de un siglo. Para obtener más información, visite news.prudential.com.

Acerca de Ashoka

Ashoka es la mayor red global de emprendedores sociales líderes, personas con nuevas ideas para abordar de manera sistemática los desafíos más grandes del planeta y la habilidad empresarial para transformar esas ideas en impacto social nacional, regional y mundial. Durante 40 años, Ashoka ha apoyado a más de 3,600 emprendedores sociales en 90 países con soluciones que abordan los problemas más apremiantes de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que Todos Son Agentes de Cambio: una sociedad que responde rápida y eficazmente a los desafíos, y donde cada persona tiene la libertad, la confianza y el apoyo de la sociedad para abordar cualquier problema social. Para obtener más información, visite ashoka.org.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1608300/Emerging_Visionaries_Logo.jpg

FUENTE Prudential Financial, Inc.

SOURCE Prudential Financial, Inc.