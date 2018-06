Jovens apresentam ideias transformadoras para cidades no Brasil e América Latina

Com três milhões de pessoas se mudando para as cidades toda semana, o crescimento da população urbana é um dos grandes desafios enfrentados pela sociedade hoje. Muitos habitantes urbanos vivem em habitações de baixa qualidade, com ar de qualidade ruim e conexões de transporte inadequadas.

"Nosso objetivo para a competição "Cidades para nosso futuro" foi utilizar as ideias de nossos jovens talentosos e diversificados para resolver os problemas das cidades importantes para eles, para torná-las melhor para as próximas gerações. Esperamos que os líderes das cidades do mundo prestem atenção e trabalhem conosco e em todas as participações pré-selecionadas na competição para concretizar essas ideias e ajudar a resolver alguns dos problemas mais prementes das cidades", disse o presidente-executivo global da RICS, Sean Tompkins.

Flora Milanes propôs renovar prédios abandonados, com estruturas internas pré-construídas, equipadas com banheiro, cozinha, eletricidade e conexão com a internet. Tiago Brito da Silva propôs a limpeza de áreas de depósito de lixo indesejáveis para criar espaços de trabalho para empreendedores ambiciosos.

"É fantástico ver jovens tão envolvidos no futuro de suas cidades. Mais de 20% da população da América Latina se concentra nas maiores cidades de cada país. Nosso desafio tem se tornado progressivamente a sustentabilidade, de forma que foi um grande prazer ver esse tema ser recorrente", disse a juíza-chefe do painel de julgamento regional para a América do Sul e América Central, Cassandra Francis.

O vencedor da competição na América Latina será anunciado em julho e será pré-selecionado para a competição global, na qual ele vai trabalhar com um mentor especializado, disponibilizado pela RICS, para desenvolver a ideia no julgamento final em novembro.

Visite citiesforourfuture.com para obter mais informações.

Sobre a RICS

A RICS promove e executa as mais altas qualificações e padrões profissionais na avaliação, desenvolvimento e gestão da terra, imóveis, construção e infraestrutura. Nosso nome promete o constante fornecimento de padrões, trazendo confiança aos mercados e realizando mudanças positivas na construção e em ambientes naturais.

Contato:

Amie Silverwood

Redatora e Relações com a Mídia

RICS – 120 Adelaide St. W., Suite 2202

Toronto, ON M5H 1T1

Telefone: 437-990-4695, e-mail: asilverwood@rics.org, website: rics.org.

FONTE RICS

SOURCE RICS