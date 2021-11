Jovens árabes apoiam ações climáticas e mais da metade diz que boicotará marcas que prejudicarem o meio ambiente: 13ª pesquisa com jovens árabes da ASDA'A BCW

Os jovens da região parecem estar preparados para garantir que os governos e as empresas atuem de forma responsável com relação às ações climáticas, agindo com suas carteiras. Quase dois terços (63%) dos jovens do GCC estão dispostos a boicotar uma marca que não respeite o meio ambiente, assim como mais da metade (56%) dos jovens árabes do norte da África e 51% da região do Mediterrâneo.

Esse resultado da pesquisa sobre "mudança climática" foi divulgado hoje pela ASDA'A BCW, a principal consultoria de relações públicas no Oriente Médio e norte da África, para coincidir com a COP26 (a 26ª Conferência das Partes para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)) em Glasgow.

Para a pesquisa, a PSB Insights, especialista em pesquisa estratégica global e análises , realizou 3.400 entrevistas presenciais com jovens árabes com idade entre 18 e 24 anos em 50 cidades e territórios em 17 estados na região do Oriente Médio e norte da África (MENA) de 6 a 30 de junho de 2021.

Sunil John, presidente, MENA, BCW e fundador da ASDA'A BCW, disse: "Em 2008, durante a pesquisa inaugural com jovens árabes, apenas 11% dos jovens entrevistados sentiram que as mudanças climáticas eram o maior desafio que o mundo enfrentava. Depois de 13 anos, as mudanças climáticas dominam a agenda dos jovens e 56% afirmam que estão preocupados com os problemas. A juventude árabe confia em uma combinação de iniciativas governamentais, avanço tecnológico e ação individual para impulsionar a ação climática. Se considerarmos a pesquisa com jovens árabes da ASDA'A BCW como um barômetro do sentimento, parece que a aspiração dos jovens árabes é incentivar governos e empresas a adotar uma forte postura com relação à sustentabilidade."

Mais de dois quintos (43%) dos entrevistados acreditam que os governos árabes devem fazer mais do que outros países para enfrentar as mudanças climáticas e assumir uma posição de liderança no cenário mundial. A maioria dos jovens do GCC acredita fortemente que seu governo é capaz de promover medidas eficazes de mitigação das mudanças climáticas.

ASDA'A BCW Arab Youth Survey

