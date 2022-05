Jovens cearenses planejam utilizar aprendizado em SP para projetos sociais de Fortaleza

Na Liga, onde realizaram o intercâmbio desde o final de abril, os voluntários atuaram, na maior parte do tempo, no bazar da instituição. Os seis integraram o Liderança Jovem, programa realizado pela Prefeitura de Fortaleza juntamente com o Instituto Juventude Inovação e Instituto Global Attitude para fortalecer o protagonismo juvenil e reafirmar e demonstrar a importância do trabalho voluntário. Todos são egressos do sistema público de ensino ou do Programa Academia ENEM. Em São Paulo, as parcerias para a execução do Programa reúnem diversas organizações da sociedade civil, entre elas a Liga Solidária.