Jovens embaixadores do Futebol pela Amizade reúnem-se em Turim para assinar certificado de premiação da Copa dos Nove Valores ao Real Madrid CF

MADRI, 5 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O presidente do Conselho de Administração da Gazprom, Victor Zubkov, e o embaixador extraordinário e plenipotenciário da Federação Russa na República Italiana, Sergey Razov, reuniram-se em Turim com jovens do projeto social infantil internacional da Gazprom, o Futebol pela Amizade (F4F). O encontro ocorreu com os russos Albert Zinnatov (de 14 anos de idade) e Timophey Evstigneev (12 anos), o espanhol Pol Puig Montana (12 anos), o italiano Nicola Postiglione (13 anos) e a holandesa Emmeka Henschen (15 anos).

Niccolo Postiglione from Italy (PRNewsfoto/Gazprom Football for Friendship)

Durante a reunião, foi assinado o certificado de premiação da Copa dos Nove Valores. O troféu exclusivo vai para o Real Madrid, reconhecido pelos participantes do projeto como o clube de futebol mais socialmente responsável de 2017.

Os vencedores da Copa dos Nove Valores foram o espanhol Barcelona em 2015, o alemão Bayern em 2016, o sírio Al Wahda em 2016 e o espanhol Real Madrid em 2017.

Em 2018, o programa Futebol pela Amizade une 211 países e regiões em todo o mundo. A fase final será disputada em Moscou de 8 a 15 de junho, coincidindo com a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

"No momento, a Copa dos Nove Valores é o único troféu esportivo em todo o mundo que é concedido por crianças", disse Viktor Zubkov. "Criamos o F4F como uma plataforma que dá voz a crianças do mundo todo. Estamos felizes por ver mais de 200 países de todos os continentes contribuindo para o projeto deste ano. É animador ver que o apoio ao F4F se tornou uma tradição na Itália. Os jovens italianos participam do projeto desde 2014, e esta temporada não será exceção."

"Estou muito orgulhosa porque a minha equipe venceu a Gallini World Cup, que é uma grande chance de provar o seu valor", disse a holandesa Emmeke Henschen, de 15 anos de idade. "Logo após a partida fui ver meus colegas do programa Futebol pela Amizade. Tenho muita sorte de fazer parte de um projeto tão maravilhoso. Estou feliz por ter vindo hoje aqui dar o prêmio ao Real Madrid em nome das crianças do mundo todo."

Informações oficiais sobre o programa na internet:

Fotos e vídeos para a imprensa: http://media.footballforfriendship.com

Canal oficial no Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Canal oficial no Youtube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Conta oficial no Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship

Canal oficial no Twitter: https://twitter.com/football4f

Site oficial: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/663257/Niccolo_Postiglione_from_Italy.jpg)

FONTE Gazprom Football for Friendship

SOURCE Gazprom Football for Friendship

Related Links

https://www.gazprom-football.com/en/home.htm