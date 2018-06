Jovens participantes do Programa Futebol pela Amizade de 211 países e regiões chegaram a Moscou

MOSCOU, 10 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Os eventos finais da Sexta Temporada do programa infantil internacional Futebol pela Amizade da Gazprom tiveram início em Moscou. 1500 crianças e adultos chegaram à capital da Rússia para participarem do projeto global. Este ano, o Futebol pela Amizade reuniu 211 países e regiões do mundo. O programa tem apoio da FIFA, UEFA e das Nações Unidas, dirigentes de federações nacionais de futebol e também de representantes de instituições governamentais. Mais de 300 jornalistas da mídia internacional chegarão a Moscou para a cobertura dos eventos finais do programa.

Final events of the 2018 Football for Friendship programme have started

Durante os próximos dias os Jovens Embaixadores dos principais valores universais do programa – amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, devoção, vitória, tradições e honra, estarão envolvidos em uma agenda educacional altamente atual. Desta forma, dentro da estrutura do Acampamento Internacional da Amizade com duração de três dias, aulas de mestre de treinamento e práticas esportivas com astros mundiais do futebol e com treinadores profissionais, serão organizadas para os Jovens Jogadores, Jovens Jornalistas e Jovens Treinadores que fazem parte do programa. Dentro da parte social da agenda educacional, figuras públicas, representantes dos fundos para a proteção da natureza, jornalistas das principais mídias russas e estrangeiras falarão com as crianças para compartilhar suas experiências com os jovens talentos no Centro de Imprensa Infantil Internacional do programa Futebol pela Amizade. Todos os jovens participantes assistirão às aulas da Escola dos Nove Valores, que foi considerada pelas Nações Unidas como um programa educacional exclusivo, e também participarão da Lição Olímpica e do Fórum Ecológico Infantil Internacional.

Em 12 de junho, no final dos treinamentos, os 32 Times Internacionais da Amizade, que receberam nomes de animais raros e extintos, se encontrarão no campo, participando da estrutura do Campeonato Mundial do Futebol pela Amizade de 2018. O Fórum Infantil Internacional do Futebol pela Amizade, que será realizado em Moskvarium – um complexo exclusivo que é o maior aquário coberto da Europa se tornará o ponto culminante dos eventos finais do programa. Os Jovens Embaixadores do Futebol pela Amizade participarão do principal evento mundial de futebol de 2018 – o jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA na Rússia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/703604/Gazprom_Football_for_Friendship.jpg

FONTE Gazprom Football for Friendship

SOURCE Gazprom Football for Friendship