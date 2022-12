JOYÀ de Cirque du Soleil celebra su 8º aniversario como el único show residente en México desde su estreno en Vidanta Riviera Maya

Con más de dos mil 430 funciones y alrededor de un millón 135 mil 500 visitantes desde 2014, JOYÀ, celebró un año más como el único espectáculo residente de Cirque du Soleil en México, alcanzando ocho años como el lugar donde las familias y amigos se reúnen para compartir momentos inolvidables.

RIVIERA MAYA, México, 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Cirque du Soleil JOYÀ celebra su octavo aniversario como el primer show residente de Cirque du Soleil en América Latina, el primer espectáculo de este tipo en un resort y el único espectáculo del Cirque du Soleil que incluye una experiencia culinaria inmersiva. JOYÀ marca el inicio de una sólida colaboración entre Grupo Vidanta, el principal desarrollador de resorts e infraestructura turística en México y América Latina, y Cirque du Soleil.

JOYÀ es un homenaje a México, una conquista creativa, una celebración a la naturaleza y un tributo al poder de la amistad y la familia. A lo largo de las temporadas de JOYÀ, Cirque du Soleil ha reunido para este espectáculo a un equipo de los mejores acróbatas, aerialistas, artistas, malabaristas, bailarines, cantantes y técnicos de diferentes partes del mundo, como Mongolia, Ucrania, Francia, España, Inglaterra, Japón, Argentina, Cuba, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos y, por supuesto, México.

"JOYÀ es un show imperdible en la Riviera Maya; a través de esta alianza de ocho años entre Grupo Vidanta y Cirque du Soleil, más de un millón 135 mil 500 invitados han experimentado una categoría completamente nueva de entretenimiento inmersivo en México", dijo Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Estamos sumamente orgullosos de trabajar con los cientos de artistas, diseñadores, chefs, camareros y todo el personal que se une para hacer posible JOYÀ, y de tener la oportunidad de compartir esta extraordinaria experiencia con personas de todo el mundo."

Siendo un lugar donde todo es posible, JOYÀ es la única experiencia gastronómica de cualquier producción del Cirque du Soleil alrededor del mundo, presentando una asombrosa cena de tres tiempos, que tienta a todos los sentidos con exquisitos platillos tan espectaculares como el teatro, la música y las actuaciones. "La experiencia culinaria de JOYÀ debe ser tan agradable y sorprendente como el propio espectáculo", dijo Alexis Bostelmann, chef ejecutivo de Vidanta.

Para celebrar los primeros ocho años de este fantástico espectáculo en Vidanta Riviera Maya, Cirque du Soleil JOYÀ ha preparado una lista para que el público conozca más datos curiosos sobre lo mejor de este mundo:

Se han presentado más de dos mil 430 funciones

El show ha sido disfrutado por más de un millón 135 mil 500 visitantes

La producción de JOYÀ es posible gracias a más de 300 colaboradores de más de 20 nacionalidades , que participan dentro y fuera del escenario

es posible gracias a más de , que participan dentro y fuera del escenario La construcción del teatro para esta experiencia tardó 18 meses y la del set tuvo una duración de medio año .

para esta experiencia y tuvo una duración de . Alrededor de 360 mil cenas han sido servidas. Uno de los mayores retos es tomado por los camareros, quienes deben prepararse para la segunda función en la oscuridad.

han sido servidas. los mayores retos es tomado por los camareros, quienes deben prepararse para la segunda función en la oscuridad. El menú de tres tiempos que satisface todos los sentidos a través de sabores extraordinarios y productos locales, cuenta con opciones vegetarianas y veganas, adicional a alimentos libres de gluten. ¡La carta del menú es comestible!

de tres tiempos que satisface todos los sentidos a través de sabores extraordinarios y productos locales, Cada noche se consumen alrededor de 200 botellas de champagne y se sirven aproximadamente mil 428 canapés gourmet por función.

y se sirven aproximadamente por función. Para el show fueron elaborados un total de 100 trajes a mano, los cuales requirieron un admirable trabajo de 15 mil horas.

a mano, los cuales requirieron un admirable trabajo de 15 mil horas. Las máscaras utilizadas por los masters de Zelig están elaboradas con más de 10 mil joyas pegadas a mano una por una.

una por una. 35 técnicos teatrales y 33 artistas de tiempo completo son parte del equipo de JOYÀ, y ensayan cuatro veces por semana .

de tiempo completo son parte del equipo de JOYÀ, y . ¡Los artistas se maquillan por sí mismos! Utilizan más de 110 colores y lo aplican a lo largo de 30 pasos .

y lo aplican a lo largo de . Dentro del equipo de trabajo, seis personas se dedican a mantener de manera impecable el vestuario de los artistas .

. Las melodías son cantadas en un idioma inventado que hace referencia a la diversidad cultural del mundo

que hace referencia a la diversidad cultural del mundo Las referencias a la cultura mexicana no podían faltar, por lo que hay símbolos ocultos de Frida Kahlo y Diego Rivera , alusiones a los cuentos de Octavio Paz y Carlos Fuentes , además de guiños a la obra de Guillermo del Toro .

... ¡y muchos más secretos y referencias por descubrir! Tantas, que de hecho se necesita más de una visita para por identificar todas.

JOYÀ recuerda al público que todos tienen historias importantes que contar y que, en algún lugar de su interior, hay un pequeño curioso que quiere jugar y una chispa de imaginación que espera encenderse. Si alguna persona ha experimentado JOYÀ anteriormente, tiene la oportunidad de revivir el viaje de manera distinta, ya que se añaden constantemente nuevos elementos y sorpresas.

JOYÀ se presenta de manera permanente en la Riviera Maya, México. Consulta el sitio oficial www.cirquedusoleil.com/es/joya para ver las fechas de las presentaciones o súmate a la conversación a través de @JoyaMexico en las plataformas digitales.

Acerca de Cirque du Soleil

Cirque du Soleil ha reinventado la manera en la que se percibe el mundo del circo; de una troupe local de saltimbanquis a una empresa reconocida mundialmente. Con sede en Montreal (QC) la organización canadiense se ha convertido en un líder global en la industria del entretenimiento en vivo con la creación de experiencias inmersivas y emblemáticas de nivel mundial en 6 continentes. Cirque du Soleil conecta con su público de manera genuina, humana e inclusiva. Con el privilegio de trabajar con artistas de 64 países para dar vida a su creatividad sobre escenarios de todo el mundo, la compañía busca tener un impacto positivo en la gente, en las comunidades y en el planeta utilizando sus herramientas más características: la creatividad y el arte. A lo largo de los años son más de 220 millones las personas han sido inspiradas en más de 70 países de todo el mundo. Más información en cirquedusoleil.com

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en la construcción y operación de lujosos destinos vacacionales, marcas de hoteles resort de lujo, bienes raíces, campos de golf, clubes de playa de lujo, cruceros, parques temáticos, innovadoras experiencias y espectaculares centros de entretenimiento en México.

El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace que las vacaciones más extraordinarias sean una realidad en los lugares más codiciados de la costa de México -Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y próximamente East Cape. Su portafolio de marcas y experiencias de clase mundial incluye hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe -galardonado con cinco diamantes de la AAA-, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, Ocean Breeze, entre otros; Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo; y SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa. Aunado a esto, Vidanta está rediseñando el futuro del entretenimiento para dar vida a un nuevo universo lleno de aventuras inmersivas: VidantaWorld, parques temáticos y experienciales para todas las generaciones.

Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras, incluyendo colaboraciones originales como Cirque du Soleil JOYÀ, un espectáculo residente ubicado en Vidanta Riviera Maya y la única experiencia teatral y culinaria de Cirque du Soleil en el mundo. Grupo Vidanta también tiene una continua relación con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta. Además, la empresa se enorgullece al aliarse con Grupo Salinas para organizar del 2022 al 2024 el Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, en el galardonado campo Vidanta Vallarta en Vidanta Nuevo Vallarta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2.000 lujosas casas vacacionales y es responsable del desarrollo del primer aeropuerto construido por particulares en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Catalogado por Forbes y Expansión como uno de los mejores empleadores de México, Grupo Vidanta mantiene un sólido compromiso con sus colaboradores y con las comunidades donde opera a través de su continua misión dedicada al fomento de esfuerzos sociales y ambientales, avalados por autoridades mundiales como EarthCheck, y a través de sus fundaciones sin fines de lucro, la Fundación Vidanta y la Fundación Delia Morán Vidanta.

Visite www.GrupoVidanta.com o únase a la conversacción en plataformas digitales con @Vidanta.

