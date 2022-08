JS Global annonce ses résultats financiers intermédiaires pour les six mois clos le 30 juin 2022

Le chiffre d'affaires a augmenté à taux de change constant grâce à une gestion réussie dans un environnement opérationnel dynamique

Augmentation réussie de la part de marché dans toutes les grandes catégories dans lesquelles SharkNinja opère aux États-Unis

HONG KONG, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK) (« JS Global » ou la « Société »), un leader mondial de la production de petits appareils ménagers qui exploite trois grandes marques (Shark, Ninja et Joyoung) a publié aujourd'hui ses résultats financiers intermédiaires pour le semestre clos le 30 juin 2022.

« Je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenu notre niveau de revenus tout en évoluant dans des conditions macroéconomiques difficiles et après avoir connu une croissance phénoménale en 2021 et 2020 », a déclaré Wang Xuning, président et directeur général de JS Global. « Malgré les vents contraires à l'échelle mondiale, nous avons été en mesure d'accroître notre part de marché dans toutes les grandes catégories dans lesquelles SharkNinja exerce ses activités aux États-Unis. Le lancement réussi de nouvelles catégories au deuxième semestre de 2021 a également contribué de façon significative à nos revenus au cours du premier semestre de 2022. L'innovation est au cœur de ce que nous sommes chez JS Global. Je suis enthousiasmé par ce qui nous attend, car nous restons concentrés sur nos objectifs à long terme tout en adhérant étroitement à notre stratégie éprouvée. »

Résultats financiers intermédiaires 2022 et commentaires

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 232,2 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit un chiffre stable par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8 %.

- Le chiffre d'affaires de SharkNinja s'est élevé à 1 593,2 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, stable par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,2 %.

- Le chiffre d'affaires de Joyoung s'est élevé à 639,0 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une légère baisse de 0,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a diminué de 0,3 %.

Le bénéfice s'est élevé à 180,9 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 36,7 millions de dollars, ou 16,9 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements) s'est élevé à 302,2 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 34,0 millions de dollars, ou 10,1 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

L'EBITDA ajusté était de 318,4 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 32,1 millions de dollars, ou 9,2 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté attribué aux propriétaires de la société mère était de 188,9 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 26,1 millions de dollars US, ou 12,1 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

Le résultat de base par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère s'est élevé à 0,048 dollar pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 0,009 dollar ou 15,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat dilué par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère était de 0,048 dollar pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une baisse de 0,009 dollar ou 15,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Faits marquants récents

Le chiffre d'affaires de JS Global a augmenté de 80,6 % par rapport au premier semestre 2019, grâce au succès et à l'expansion continus des marques Shark et Ninja, ainsi qu'à une croissance brute de 86,6 % par rapport au premier semestre 2019.

La marque Shark reste la marque d'aspirateurs n°1 aux États-Unis, tandis que la marque Ninja continue d'être la marque n°1 de petits appareils de cuisine aux États-Unis. Notre part de marché au sein des appareils de nettoyage est passée de 30,8 % à 34,4 %[1], des appareils de cuisson de 25,2 % à 25,4 %[2] et des appareils de préparation des aliments de 32,5 % à 35,2 %[3] aux États-Unis.

Faits marquants du bilan et des flux de trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 550,9 millions de dollars américains, l'encours de la dette (total des emprunts) s'élevait à 975,2 millions de dollars et le ratio d'endettement (calculé en divisant le total de la dette (y compris les emprunts bancaires portant intérêt et le passif locatif) par le total des capitaux propres) était de 54,5 %.

Les dépenses en capital se sont élevées à 69,4 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2022, contre 53,9 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.

JS Global avait 3 408 381 000 actions entièrement diluées en circulation au 30 juin 2022.

À propos de JS Global

JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK) est l'un des principaux producteurs mondiaux de petits appareils électroménagers. Elle se classe au quatrième rang mondial dans le secteur du petit électroménager et au troisième rang des entreprises axées sur le petit électroménager.[4] Elle exploite principalement trois grandes marques : Shark, Ninja et Joyoung. Le succès de l'entreprise repose sur sa profonde compréhension des besoins des consommateurs et sur sa forte capacité d'innovation et de conception de produits, alimentée par une plateforme mondiale de recherche et de développement, sur ses forces marketing qui suscitent un fort engagement envers la marque et sur une couverture de distribution omnicanale à forte pénétration.

À propos de SharkNinja

SharkNinja est un leader de l'innovation dans le secteur des articles ménagers et le créateur des marques familières Shark® et Ninja®. SharkNinja propose les dernières technologies innovantes et faciles à utiliser avec une gamme croissante de solutions comprenant les produits de nettoyage et d'entretien Shark et les appareils de cuisine Ninja. Les produits sont vendus chez les principaux détaillants et par l'intermédiaire de distributeurs dans le monde entier. Ninja et Shark sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. SharkNinja est une filiale de JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK), un leader de l'innovation en matière de petits appareils ménagers.

À propos de Joyoung

Joyoung (code boursier : 002242.SZ) est la marque sœur de SharkNinja et est devenue une entreprise de petit électroménager bien connue et l'un des leaders du marché en Chine. Joyoung a inventé la première machine à lait de soja en Chine et relie étroitement le concept aux solutions à base de plantes. Avec 28 ans d'expérience et plus de 10 000 technologies brevetées, Joyoung se spécialise dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication et la vente de ses catégories de produits innovants, notamment le petit électroménager, en se concentrant principalement sur la cuisine. Joyoung est une filiale de JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK), un leader de l'innovation en matière de petits appareils ménagers.

