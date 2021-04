JS Global Lifestyle veröffentlicht Finanzergebnisse für 2020, Gewinn steigt um fast das Vierfache

HONGKONG, 8. April 2021 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited („JS Global" oder „das Unternehmen"; Hongkong: 1691), ein führender Hersteller von Haushaltskleingeräten, hat seine Finanzergebnisse für 2020 veröffentlicht. Trotz der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2020 eine starke Performance, angetrieben durch die positiven Ergebnisse der internationalen Expansion und die Einführung neuer Produkte.

Im Jahr 2020 verzeichnete JS Global einen Gesamtumsatz von fast 4,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 39,1 % im Vergleich zum Vorjahr, und einen Bruttogewinn von rund 1,74 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 54,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr eine Bruttogewinnmarge von 41,5 %, ein deutlicher Anstieg von 4,1 Prozentpunkten gegenüber 37,4 % im Jahr 2019.

In der Zwischenzeit wuchs der Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 372,2 % auf ca. 402,3 Mio. US-Dollar, und der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um ca. 718,1 % auf ca. 344,4 Mio. US-Dollar.

Der Gewinnsprung wurde vor allem durch das stetige Umsatzwachstum im In- und Ausland sowie durch die erfolgreiche Einführung einer Reihe neuer Produkte im vergangenen Jahr getragen.

Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ist JS Global in zwei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment SharkNinja konzentriert sich auf die Marken Shark und Ninja mit Haushalts- und Küchengeräten, die u. a. in Nordamerika, Europa und Japan verkauft werden. Das Segment Joyoung bietet Haushaltskleingeräte mit Schwerpunkt auf Küchen- und Reinigungsgeräten vor allem in China an.

Starke internationale Expansion

Im Jahr 2020 konzentrierte sich JS Global in Bezug auf das Wachstum durch sein Vertriebsnetz auf die internationale Expansion und förderte weiteres Wachstum in Großbritannien und Japan. Auch der deutsche und der französische Markt wurden erfolgreich erschlossen und die Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern in diesen Ländern begonnen, um die Produkte durch lokale Verkaufsteams platzieren zu lassen.

Die Umsatzerlöse von JS Global aus Verkäufen in Nordamerika beliefen sich 2020 auf 2,21 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von etwa 1,46 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019. Das Wachstum in Nordamerika wurde vor allem durch die erfolgreiche Einführung einer Reihe neuer Produkte, wie z. B. der Kochgeräte der Ninja Foodi™-Serie und der Shark-Reinigungsgeräte, getragen. Das Unternehmen nutzte den Trend der sich ändernden Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher während der Pandemie und erhöhte seine Investitionen in den E-Commerce-Kanal, der ein signifikantes Wachstum verzeichnete.

Da sich die Kaufpräferenzen der Verbraucher von Offline- auf Online-Kanäle verlagert haben, stieg der Anteil der Verkäufe auf den Online-Plattformen der Einzelhändler und derjenigen, die sich ausschließlich dem Online-Kanal widmen. Dies stärkte den Omnichannel-Vertriebsansatz von JS Global und stellte sicher, dass das Unternehmen in der Lage war, die Verbrauchernachfrage zu bedienen, die aufgrund des erhöhten Verbrauchs von Koch- und Reinigungsprodukten durch die aus der Pandemie resultierende „stay at home economy" stark blieb.

Darüber hinaus verzeichnete das Europageschäft des Unternehmens im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 451,3 Mio. US-Dollar, 2019 waren es 221,7 Mio. US-Dollar. Das starke Umsatzwachstum in Europa wurde vor allem durch den kontinuierlich steigenden Marktanteil von kabellosen und kabelgebundenen Staubsaugern in Großbritannien getrieben. Das Unternehmen hat sich erfolgreich zusätzliche Produktplatzierungen bei wichtigen Einzelhändlern in Großbritannien gesichert und die Ninja Foodi™-Produktreihe auf dem europäischen Markt eingeführt, was ebenfalls zum Wachstum beigetragen hat.

Blühendes Geschäft in China

Der Umsatz, der durch die Verkäufe in China generiert wurde, erreichte im Jahr 2020 fast 1,44 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch die Einführung einer Reihe beliebter neuer Produkte als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher nach Gesundheit und Kochen zu Hause während der Pandemie und die Erkundung neuer Vertriebs- und Kommunikationskanäle wie neuer Einzelhandelsgeschäfte und Online-Live-Streaming getrieben.

Im Jahr 2020 erzielte das Segment Joyoung, das hauptsächlich in China tätig ist, ein stabiles Umsatzwachstum, indem es die Stärken des Unternehmens in den Bereichen digitales Marketing, Live-Stream-Shopping sowie die Optimierung der Betriebseffizienz nutzte.

Vorwärts gehen

JS Global ist bestrebt, ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und die Marktposition als globaler Marktführer im Bereich Haushaltskleingeräte durch die Erweiterung des Vertriebsnetzes und der Produkte zu stärken. Das Unternehmen plant, die Synergien zwischen dem Joyoung Segment und dem SharkNinja Segment sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Umsatzseite weiter voranzutreiben.

Zusätzlich plant JS Global, in neue Produktkategorien zu expandieren, darunter die Kategorie Körperpflege und Luftreiniger. Außerdem wird das Portfolio innerhalb bestehender Kategorien weiterentwickelt, einschließlich zusätzlicher Kochgeschirrprodukte, neuer Produkte innerhalb der Ninja Foodi™-Serie und einer neuen Serie von kabellosen Staubsaugern.

Informationen zu JS Global

JS Global Lifestyle Company Limited (Hongkong: 1691) ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltskleingeräten. Es steht weltweit an fünfter Stelle in der Haushaltskleingerätebranche und an dritter Stelle unter den auf Haushaltskleingeräte fokussierten Unternehmen. Es betreibt hauptsächlich drei große Marken: Shark, Ninja und Joyoung. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem tiefen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse und auf einer starken Produktinnovations- und Designfähigkeit, die durch eine globale Forschungs- und Entwicklungsplattform, Marketingstärken, die ein hohes Markenengagement fördern, und eine Omnichannel-Vertriebsabdeckung mit hoher Marktdurchdringung unterstützt wird.

