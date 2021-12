JT Group reconhecido na "Climate Change A List" e "Water Security A List" do CDP pelo terceiro ano consecutivo

Entre as mais de 13 mil participantes do programa de divulgação ambiental CDP em 2021, a JT é uma das 53 empresas do mundo e 18 empresas do Japão que conseguiram um "Climate Change A List" e um "Water Security A List". Isso assinala o quarto reconhecimento da JT em suas ações de enfrentamento das mudanças climáticas após 2016, 2019 e 2020, bem como seu terceiro reconhecimento consecutivo em segurança hídrica desde 2019.

Kazuhito Yamashita, membro do Conselho e vice-presidente sênior, diretor de sustentabilidade, conformidade e assuntos gerais, disse: "Estamos muito satisfeitos por termos sido incluídos na 'Climate Change A List' e na 'Water Security A List' do CDP pelo terceiro ano consecutivo. Este reconhecimento demonstra claramente nossos esforços contínuos para reduzir nossa pegada ambiental e expandir nossa transparência na divulgação de informações. O interesse da sociedade em ESG e suas demandas sobre as empresas estão aumentando ano a ano. Acreditamos que o mundo despertou para a realidade de que é essencial que as empresas trabalhem a sustentabilidade e já não se espera que aquelas que não adotam medidas pertinentes ao assunto apresentem um crescimento contínuo. Em vista disso, o JT Group posicionou a sustentabilidade no centro de sua agenda de gestão, e nossos funcionários estão trabalhando lado a lado para abordar as questões de ESG. Em particular, estamos fazendo progressos constantes em direção ao "Plano Ambiental 2030 do JT Group' a um ritmo que ultrapassará nossas metas. Continuaremos a aumentar o valor criado pelo grupo e a manter a confiança das partes interessadas."

A empresa lançou o "Plano Ambiental 2030 do JT Group" em 2019, refletindo mudanças em seu ambiente de negócios, com "energia e emissões", "recursos naturais" e "resíduos" como as principais áreas de foco. Entre os exemplos específicos de medidas que o grupo está adotando para reduzir sua contribuição para as mudanças climáticas estão a introdução de energias renováveis e a redução das emissões de gases de efeito estufa das atividades comerciais, bem como das matérias-primas e dos serviços que adquire. No que se refere à segurança hídrica, o grupo continua aprimorando medidas, incluindo a redução da captação de água em seus negócios e a melhoria da gestão de riscos hídricos na cadeia de abastecimento.

Além disso, o JT Group tem planos de atualizar as metas de "energia e emissões" do "Plano Ambiental 2030 do JT Group", a fim de cumprir sua responsabilidade social de contribuir para a construção de uma sociedade descarbonizada em todo o mundo. Para garantir que um ambiente saudável e sustentável seja transmitido para as gerações futuras, o JT Group está empenhado em atingir um equilíbrio entre as atividades corporativas e a preservação do meio ambiente, abordando os desafios ambientais na sociedade em geral, bem como na cadeia de valor do grupo.

O CDP (Sede: Londres) é a principal organização internacional sem fins lucrativos que acelera a ação para alcançar economias sustentáveis, avaliando a divulgação e as medidas adotadas pelas empresas de todo o mundo. Representando mais de 590 investidores com ativos de USD 110 trilhões, a CDP envia questionários para empresas listadas em bolsas de valores em todo o mundo, indagando-lhes sobre suas atividades para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e proteger os recursos hídricos e, posteriormente, avalia as respostas e publica as pontuações.

A Japan Tobacco Inc. é uma empresa internacional líder em tabaco com operações em mais de 130 países. Com aproximadamente 58 mil funcionários, ela fabrica e vende algumas das marcas mais conhecidas do mundo, como Winston, Camel, MEVIUS e LD. O JT Group está comprometido em investir em produtos de risco reduzido (RRP) e, atualmente, comercializa seus produtos aquecidos de tabaco sob a marca Ploom e vários produtos de cigarros eletrônicos sob a marca Logic, ambas de sua propriedade. O grupo também está presente nas áreas farmacêutica e de alimentos processados. Para mais informações, acesse https://www.jt.com/.

[1]O CDP classifica as empresas de D a A com base em seu desempenho ambiental, que começa com a divulgação e evolui para a conscientização, gestão e, finalmente, para a liderança. A "A List" do CDP reconhece as empresas mundiais líderes em desempenho ambiental.

