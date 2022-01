JTI reconhecida entre a elite dos principais empregadores globais por sua abordagem inovadora em relação à igualdade e ao bem-estar

GENEBRA, 20 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Top Employers Institute certificou a JTI como um dos 11 "Global Top Employers", pelo oitavo ano consecutivo, reconhecendo o compromisso contínuo da empresa e sua abordagem inovadora para igualdade e o bem-estar. Além deste reconhecimento global, a JTI foi certificada por três anos consecutivos em todas as seis regiões em que atua: América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. A empresa adicionou mais dois países à sua lista de prêmios e agora é um Top Employer em 66 países em todo o mundo.

O Top Employers Institute é a autoridade global para reconhecer a excelência em práticas de pessoas, e este ano elogiou notavelmente a JTI por: incorporar igualdade de oportunidades e salários em toda a empresa, a qual EY reconheceu em novembro de 2021 ao conceder à JTI um dos primeiros certificados globais de padrão de igualdade (GES); e seu compromisso com o bem-estar dos funcionários por meio de iniciativas líderes mundiais, como medidas flexíveis de trabalho, sua política global progressiva de licença familiar, lançada em 2021, uma abordagem líder de mercado para a inclusão LGBT+, e seu programa de empoderamento de mulheres TOGETHER.

"Estamos muito felizes que a JTI tenha mantido seu lugar na elite dos principais empregadores globais. Eles devem se orgulhar de seu status como líder mundial em práticas de pessoas e do compromisso contínuo que demonstram em melhorar o bem-estar de todos os seus funcionários em todo o mundo. Seu mais recente sucesso ao ser certificado como empregador de igualdade global é um padrão a ser seguido pelas empresas que também desejam se tornar um dos principais empregadores", disse David Plink, CEO do Top Employers Institute.

"É uma honra ser certificado mais uma vez pelo Top Employers Institute. Nossos funcionários estão no centro de tudo o que fazemos, e é por isso que nosso objetivo é oferecer a eles o melhor ambiente de trabalho possível. Dar aos nossos mais de 40 mil colegas a oportunidade de crescer e oferecer a eles as condições ideais e suporte para concretizar seu potencial é de suma importância para nós", disse Howard Parks, vice-presidente sênior, Pessoas e Cultura da JTI.

A JTI estabeleceu metas ambiciosas para os próximos anos para beneficiar, apoiar e engajar os talentos atuais e futuros. A empresa continuará a se concentrar no bem-estar dos funcionários, adaptando-se e melhorando o ambiente de trabalho da empresa, seja no escritório ou em casa. Os funcionários atuais terão acesso a inúmeras iniciativas de desenvolvimento de equipes remotas, com foco no equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e desenvolvimento pessoal; enquanto futuros funcionários em potencial serão convidados a participar do "Make It Bright Challenge" da JTI, onde estudantes de todo o mundo competem por estágios globais pagos, o que pode levar a cargos permanentes. Esses programas, juntamente com outras da melhores iniciativas no mundo, reforçarão o status da JTI como um Top Employer.

Para mais informações, entre em contato com:

Relações com a mídia corporativa

+41 22 703 02 91

[email protected]

O Top Employers Institute é a autoridade global para reconhecer a excelência em prática de pessoas. A organização ajuda a acelerar práticas para enriquecer o mundo corporativo. Através do programa de certificação Top Employers Institute, as empresas participantes podem ser certificadas e reconhecidas como empregadores preferenciais. Fundado há 30 anos, o Top Employers Institute já certificou 1.691 organizações em 120 países ou regiões. As empresas certificadas pelo Top Employers exercem impacto positivo na vida de mais de sete milhões de funcionários em todo o mundo.

A JTI é uma empresa internacional líder em tabaco e vaping com operações em mais de 130 países. É proprietária global da Winston, a segunda marca de cigarros do mundo, e da Camel, fora dos EUA. Outras marcas globais incluem a Mevius e a LD. A JTI também é uma importante integrante do mercado internacional de vaporizadores com sua marca de tabaco aquecido, Ploom e marca de cigarros eletrônicos, Logic. Com sede em Genebra, na Suíça, a empresa emprega mais de 40 mil pessoas e recebeu o prêmio Global Top Employer pelo oitavo ano consecutivo. A JTI é membro do JT Group of Companies. Para mais informações, acesse www.jti.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1697909/JTI_Logo.jpg

FONTE JTI

SOURCE JTI