Juan Guaidó en GQ México y Latinoamérica

SOBRE LA MOVILIZACIÓN

"El reto es salir de esta zona gris inédita: un presidente encargado en disputa por ejercer las funciones del ejecutivo, que busca superar la crisis, mientras hay una dictadura en ejercicio, con todos los poderes secuestrados y que usa las armas de la república para defenderse".

LAS SALIDAS QUE PLANTEA

"Podemos tener una elección acordada, una transición sui generis como la junta cívico-militar de 1958 que derivó en la democracia o a una salida de fuerza local o con ayuda internacional. Eso puede ser un golpe de estado o la presión de una coalición internacional. Todas debemos evaluarlas y debemos controlar las variables, incluida la presión de la calle. Lo más importante es que se vea hacia el futuro que podemos gobernar".

SOBRE LA DECISIÓN DE PROCLAMARSE PRESIDENTE ENCARGADO:

"Esto no arrancó en 2019, sino desde nuestra victoria en las elecciones parlamentarias de 2015, donde construimos mayoría. El año pasado quizá lo vemos como gris, aunque logramos que el mundo entero desconociera el proceso fraudulento del 20 de mayo. Eso nos permitió llegar a asumir la presidencia encargada el 23 de enero, así que construimos ese momento, y para eso hubo comunicación con todos los partidos políticos y el respaldo internacional".

SOBRE LA DETENCIÓN DE MARRERO, JEFE DE DESPACHO DE JUAN GUAIDÓ Y ABOGADO DE LEOPOLDO LÓPEZ

"Es un ataque directo a mí. El régimen saliva con detenerme. No sé si cuando salga esta edición estaré preso también".

SOBRE SU VIDA

"Yo fui apuntado en el rostro por los cuerpos de seguridad. Si algo he sacado de mi proceso de vida es que soy un sobreviviente, y no queremos ser víctimas, sino que queremos seguir. Sobrevivir y trascender a vivir dignamente. No es fácil porque, al igual que todos, no tengo electricidad o agua en estos momentos".

SOBRE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

"Durante años, trataron de imponer un modelo político financiado desde Brasil con el dinero de la empresa privada Odebrecht y desde Venezuela con las ganancias de la empresa petrolera estatal PDVSA1; ambas con casos de corrupción".

SOBRE LOS CONTROVERTIDOS APOYOS QUE RECIBE DE BOLSONARO, TRUMP, DUQUE...

"El caso venezolano tiene que ver con otras cosas: es un tema de derechos fundamentales, de humanidad. Se trata del derecho a la vida, a la salud, a pensar libremente. Estamos en un punto en el que pedimos agua, luz y comida".

SOBRE LA ECONOMÍA VENEZOLANA Y LA AYUDA INTERNACIONAL

"Podríamos terminar el año con una hiperinflación de 8 dígitos. Ya no hay agujeros en el cinturón para aplicar medidas. No puedes apretar más al venezolano. Por eso, hablamos de ayuda humanitaria para contener la crisis mientras se resuelve el problema estructural de recuperar la productividad".

SOBRE SU ESTADO DE ÁNIMO

"Siempre es un riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos".

VIDEO:

1 Petróleos de Venezuela, S.A., Petroleum of Venezuela

