Jubilant Biosys Limited annonce la nomination de M. Giuliano Perfetti au poste de président-directeur général

M. Perfetti possède plus de 20 ans d'expérience dans diverses entreprises et sur des marchés internationaux, avec une expertise en stratégie, ventes, marketing et développement commercial. Il a dirigé des programmes de transformation et d'expansion d'entreprise en travaillant pour des entreprises réputées telles que Accenture et Astrazeneca, entre autres. Avant de rejoindre Jubilant Biosys, M. Perfetti était associé à Fabbrica Italiana Sintetici (F.I.S) en tant que directeur commercial et était responsable de la stratégie et de l'exécution du plan de croissance de l'entreprise, ainsi que de la montée en puissance de l'activité mondiale de mise à l'échelle et de services commerciaux.

Commentant son arrivée, M. Shyam S Bhartia, président et M. Hari S Bhartia, co-président et directeur général de Jubilant Pharmova, ont déclaré : « Jubilant Biosys est ravie de l'arrivée de Giuliano, tandis que nous progressons rapidement dans l'expansion de nos services de découverte de médicaments et de nos activités de fabrication sous contrat, grâce à des investissements dans les infrastructures et de nouvelles capacités ».

« Je suis ravi de rejoindre le groupe Jubilant Bhartia à un moment aussi important de croissance et d'investissement apportant une offre totalement intégrée de la découverte de médicaments au développement et à la production commerciale », a déclaré M. Giuliano Perfetti lors de sa nomination.

À propos de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, une filiale de Jubilant Pharmova Limited, une entreprise pharmaceutique mondiale intégrée, est présente à Bengaluru et Noida en Inde. Jubilant Biosys offre des services de recherche et développement sous contrat pour des innovateurs pharmaceutiques internationaux. Jubilant Biosys a démontré son expertise dans les services fonctionnels en chimie, notamment la chimie computationnelle, médicinale et synthétique, la recherche et le développement de prototypes et les capacités de mise à l'échelle des bonnes pratiques de fabrication jusqu'à la phase II. Les services en biologie comprennent la biologie structurelle, la biologie in vitro le métabolisme et la pharmacocinétique des médicaments, la pharmacologie in vivo et la toxicologie. En outre, Jubilant Biosys dispose d'une expertise intégrée en matière de découverte et a déjà travaillé sur plus de 80 programmes dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les troubles métaboliques, la douleur et l'inflammation, le système nerveux central et les maladies rares.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.jubilantbiosys.com

À propos de Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (anciennement Jubilant Life Sciences Limited) est une entreprise spécialisée dans le domaine des produits pharmaceutiques, des services de recherche et développement sous contrat et des nouveaux médicaments brevetés. L'entreprise pharmaceutique, par l'intermédiaire de Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL), est engagée dans la fabrication et la fourniture de produits radiopharmaceutiques grâce à un réseau de 48 radiopharmacies aux États-Unis, de produits de thérapie allergique, de fabrication sous contrat de produits injectables stériles et non stériles, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de formulations de dosage solides par l'intermédiaire de six usines de fabrication approuvées par l'USFDA aux États-Unis, au Canada et en Inde. Jubilant Biosys Limited fournit des services de recherche et développement sous contrat par le biais de trois centres de recherche de classe mondiale à Bangalore, Noida et Greater Noida en Inde. Jubilant Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique innovante qui développe des thérapies révolutionnaires dans le domaine de l'oncologie et des troubles auto-immuns. Jubilant Pharmova Limited dispose d'une équipe d'environ 5 800 personnes multiculturelles réparties dans le monde entier. L'entreprise est reconnue comme un « partenaire de choix » par les grandes entreprises pharmaceutiques du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.jubilantpharmova.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1609414/Mr_Giuliano_Perfetti_CEO_Jubilant.jpg

SOURCE Jubilant Biosys Limited